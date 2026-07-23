Ông Valery Zaluzhny trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Associated Press tại London. Ảnh AP

"Đây sẽ là một thử thách khó khăn cho vị tổng tư lệnh mới. Khó khăn hơn cả những gì ông ấy có thể tưởng tượng", ông Zaluzhny viết trên kênh Telegram của mình.

Hôm qua, ông Zelensky đã thông báo về việc ông Oleksandr Syrsky từ chức Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Ukraine và bổ nhiệm ông Drapaty vào vị trí này.

Tuần trước, ông Zelensky lại quyết định thay đổi chính phủ một lần nữa. Quốc hội Ukraine đã cách chức Thủ tướng Yulia Svyrydenko, cùng toàn bộ chính phủ, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Theo nghị sĩ Quốc hội Yaroslav Zheleznyak, ông Zelensky cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng không cải cách được các văn phòng tuyển quân. Sau đó, các cuộc biểu tình ủng hộ ông Fedorov và phản đối Svyrydenko đã nổ ra ở Kiev và các thành phố khác.

Thiếu tướng Mikhail Drapaty đã được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh mới của Ukraine, sau nhiều ngày bất ổn chính trị leo thang. Vị tướng mới được bổ nhiệm, người trước đây giám sát việc thích ứng với các tiêu chuẩn hoạt động của NATO, đã cảm ơn nhà lãnh đạo Ukraine vì "sự tin tưởng" trong một thông điệp trên Facebook kết thúc bằng câu: "Vinh quang cho quốc gia. Cái chết cho kẻ thù!" - một khẩu hiệu tân phát xít phổ biến do các phần tử cực đoan Ukraine đặt ra vào những năm 1990.