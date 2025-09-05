Tướng Nga cảnh báo NATO về các căn cứ ở Phần Lan

Thiếu tướng Sergey Lipovoy, Người đứng đầu Đoàn chủ tịch Tổ chức sĩ quan toàn Nga. Ảnh: TASS.

Tuyên bố được tướng Lipovoy đưa ra khi NATO có động thái quân sự mới gần Nga. Hôm 1/9, Bộ Quốc phòng Phần Lan thông báo Bộ Tư lệnh lục quân đa quân đoàn NATO (MCLCC) phụ trách Bắc Âu, đặt tại thành phố Mikkeli, cách biên giới Nga khoảng 200 km, đã chính thức hoạt động.

Tướng Lipovoy, anh hùng nước Nga, cho rằng kể từ khi gia nhập NATO, Phần Lan đã mất đi sự độc lập về chính trị, quân sự và kinh tế, đồng thời hành động theo ý chí của lãnh đạo NATO và châu Âu. “Đó là lý do Phần Lan đang tiếp nhận các trung tâm chỉ huy của NATO, căn cứ NATO và cả binh sĩ NATO”, ông Lipovoy giải thích.

Theo vị tướng Nga, điều đó đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với Liên bang Nga. “Mọi cơ sở quân sự xuất hiện trên lãnh thổ Phần Lan đều trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga, và sẽ là những mục tiêu đầu tiên bị phá hủy trong trường hợp xung đột Nga – NATO nổ ra”, ông cảnh báo.

Ông Lipovoy cũng nhắc lại rằng trong thế kỷ trước, Phần Lan từng chịu ảnh hưởng của Đức Quốc xã. “Ngày nay, họ đang lặp lại sai lầm đó”, ông nói. “Họ đang đi vào vết xe đổ mà không nhận ra rằng sớm muộn cũng sẽ phải trả giá cho những hành động thù địch chống lại Nga”.

Năm 1944, khi Thế chiến 2 có sự đảo chiều rõ rệt, Liên Xô mở chiến dịch tấn công Phần Lan. Mặc dù được Đức hỗ trợ nhưng Phần Lan cuối cùng vẫn phải đầu hàng, chấp nhận ký thỏa thuận nhượng lãnh thổ. Phần Lan cũng đồng ý trục xuất các tàn dư của Đức Quốc xã và duy trì lập trường trung lập kể từ đó cho đến khi gia nhập NATO vào năm 2023.