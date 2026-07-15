Chỉ huy khét tiếng Ukraine tiết lộ đòn đánh đau đớn kinh hoàng vào Nga ở Biển Đen: 20 tàu trúng đạn

Chỉ huy Lực lượng tác chiến không người lái của quân đội Ukraine, Robert Brovdi. Ảnh Interfax.

Chiến dịch tấn công mở rộng

Theo thông báo từ ông Brovdi trên kênh Telegram cá nhân, chiến dịch này là một phần trong đợt triển khai mới của chiến dịch có tên mã "MoLoChKa", được thực hiện nhân dịp Ngày Quốc lễ Ukraine.

Ông Brovdi nhấn mạnh: "Các 'chú chim' của USF đã ra quân trên Biển Đen. Tỷ số vẫn đang tiếp tục tăng: 20 tàu chở dầu đầu tiên đã bị đánh trúng trong đêm 15/7".

Chi tiết về số lượng tàu bị nhắm mục tiêu bao gồm: 17 tàu chở dầu (oil tankers); 2 tàu chở khí hóa lỏng (gas carriers); 1 tàu kéo (tugboat).

Ông Brovdi khẳng định đây là kết quả sơ bộ và phía Ukraine sẽ sớm công bố báo cáo chính thức cùng với các bằng chứng video xác thực.

Đáng chú ý, vị chỉ huy này cũng tổng kết giai đoạn trước của chiến dịch. Ông cho biết trong đợt tấn công trước đó tại Biển Azov, phía Ukraine đã đánh trúng "116 tàu thuộc hạm đội bóng đêm của Nga", qua đó hoàn tất giai đoạn một của cuộc hải chiến trước khi mở rộng phạm vi sang Biển Đen như hiện nay.

Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Tuyên bố của ông Brovdi nhằm đáp trả phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào ngày 14/7, khi ông Lavrov lên án các cuộc tấn công của Ukraine vào tàu Nga tại Biển Azov trong một cuộc họp báo chung.

"Trừng phạt tầm xa" và tác động thực tế

Trước đó, chiến dịch drone hàng hải của Ukraine cũng đã đánh trúng 116 tàu Nga tại Biển Azov chỉ trong 9 ngày.

Theo phân tích của Kyiv Post, chiến dịch này nhằm mục đích làm gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hải của Nga, hạn chế nguồn cung nhiên liệu cho Crimea và làm suy yếu hoạt động xuất khẩu dầu - nguồn tài chính quan trọng phục vụ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow. Chiến dịch này cũng thách thức tuyên bố lâu nay của Điện Kremlin rằng Biển Azov đã trở thành "vùng biển nội địa" không thể tranh cãi của Nga.

Tác động đã bắt đầu hiện rõ: Hình ảnh vệ tinh từ Reuters cho thấy trong khi đầu tháng 6 có hơn 40 tàu chờ đợi gần Eo biển Kerch, thì sau khi các cuộc tấn công gia tăng, chỉ còn lại một số ít.

Nga đã tạm dừng lưu thông qua kênh vận tải Don-Azov, đồng thời việc di chuyển qua Eo biển Kerch bị hạn chế nghiêm ngặt.

Ukraine gọi các cuộc tấn công này là một hình thức "trừng phạt tầm xa". Thay vì chỉ dựa vào các lệnh hạn chế từ phương Tây đối với "hạm đội bóng đêm" của Nga, Kiev đang trực tiếp phá vỡ các tuyến đường vận tải, khiến hậu cần hàng hải của Nga trở nên ngày càng khó khăn.