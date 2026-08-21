Ông Zelensky cách chức Phó chánh văn phòng Tổng thống

Iryna Mudra, Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, bị cách chức hôm 19/8 theo sắc lệnh của ông Volodymyr Zelensky, sau khi truyền thông trong nước đưa tin giới chức đang khám xét nhà riêng của bà liên quan cáo buộc tham gia đường dây rửa tiền.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) đang tiến hành chiến dịch đặc biệt nhằm phanh phui âm mưu phạm tội có sự tham gia của "các quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống" cùng một số người khác.

Theo NABU, những người liên quan gồm một phó chánh Văn phòng Tổng thống, một nghị sĩ và một cựu nghị sĩ, cùng tổng giám đốc và người đứng đầu hội đồng giám sát của ngân hàng quốc doanh. Cơ quan này không nêu danh tính cụ thể của những người được liệt kê.

Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Iryna Mudra. Ảnh: X/Iryna Mudra

NABU cho hay nhóm này bị cáo buộc rửa 150 triệu hryvnia (3,4 triệu USD) thông qua ngân hàng quốc doanh để nộp tiền bảo lãnh hồi tháng 6 cho cựu bộ trưởng năng lượng Herman Haluschenko, người cũng đang đối mặt với cáo buộc tham nhũng.

Haluschenko là bị cáo trong vụ án tham nhũng gây chú ý lớn, cùng doanh nhân Timur Mindich, người đã rời khỏi Ukraine và đến Israel. Mindich từng là cộng sự của Tổng thống và đồng sở hữu công ty sản xuất truyền hình Kvartal 95, do ông Zelensky đồng sáng lập trước khi bước vào chính trường.

Mindich bị cáo buộc cầm đầu đường dây tham nhũng quy mô lớn, bị phanh phui hồi tháng 11 năm ngoái. Trong vụ án này, các doanh nghiệp muốn cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho tập đoàn điện hạt nhân quốc doanh Energoatom đều bị ép chi tiền lại quả.

Vụ bê bối đã làm tổn hại uy tín của ông Zelensky. Hai tuần sau đó, chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak từ chức sau khi điều tra viên chống tham nhũng khám xét nhà ông. Đến tháng 5 vừa qua, Yermak bị bắt với cáo buộc rửa tiền.

Luật sư của Yermak bác bỏ toàn bộ cáo buộc, mô tả chúng hoàn toàn "vô căn cứ". Mindich cũng phủ nhận hành vi sai trái.

Tổng thống Zelensky không bị cáo buộc liên quan đến vụ điều tra tham nhũng, song sự việc có nguy cơ kéo ông vào cuộc khủng hoảng chính trị mới và trở thành phép thử khác đối với khả năng vượt qua sức ép của lãnh đạo Ukraine.

Liên minh châu Âu xác định tham nhũng ăn sâu là một trong những trở ngại lớn đối với mục tiêu gia nhập khối của Ukraine.

Diễn biến đáng chú ý này xảy ra chỉ một ngày sau khi cựu bộ trưởng quốc phòng Mykhailo Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử toàn quốc, dù hiến pháp Ukraine không cho phép tiến hành bỏ phiếu giữa thời chiến. Việc Fedorov bị cách chức tháng trước đã châm ngòi nhiều cuộc biểu tình trên toàn quốc, yêu cầu phục chức cho ông. Quốc hội Ukraine hôm 20/8 đã bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng, đồng nghĩa ông Fedorov, người tuyên bố chỉ trở lại nội các ở vị trí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, không còn cơ hội phục chức.