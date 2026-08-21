Ông Zelensky đang mất dần quyền lực, ông Fedorov vượt ranh giới mà chưa chính trị gia Ukraine nào dám vượt qua

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang phải đối mặt với thách thức chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, các hãng truyền thông lớn của Mỹ và châu Âu đưa tin, trong bối cảnh một vụ bê bối tham nhũng mới đang bao trùm văn phòng của ông và một cựu quan chức công khai thách thức khả năng lãnh đạo của ông.

Hôm thứ Tư 19/8, ông Zelensky đã cách chức Phó Chánh văn phòng Tổng thống Iryna Mudra, sau khi các cơ quan chống tham nhũng được phương Tây hậu thuẫn mở cuộc điều tra về một đường dây bị cáo buộc rửa tiền trị giá 3,4 triệu USD có liên quan đến các quan chức cấp cao trong chính quyền tổng thống. Bà Mudra phủ nhận mọi hành vi sai phạm. Đây là vụ bê bối tham nhũng mới nhất trong hàng loạt vụ việc liên quan đến những quan chức thân cận với ông Zelensky.

Một ngày trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov, người bị cách chức bất ngờ hồi tháng trước dẫn đến nhiều tuần biểu tình công khai, đã tung một video mang phong cách vận động tranh cử, lên án tình trạng tham nhũng trong chính phủ và kêu gọi tổ chức bầu cử, trong bối cảnh ông mô tả là “một cuộc khủng hoảng quản trị mang tính hệ thống”.

Nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng ông từ chối tổ chức cuộc bầu cử mới, viện dẫn thiết quân luật được áp đặt sau khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022.

Tờ The Wall Street Journal gọi những biến động hiện nay là “thách thức lớn nhất” đối với “quyền kiểm soát chức tổng thống” của ông Zelensky kể từ năm 2022, đồng thời cho rằng ông Fedorov dường như đang định vị mình như một đối thủ hàng đầu trong bối cảnh sự thất vọng ngày càng gia tăng trước những vụ bê bối tham nhũng liên tiếp.

Tờ Financial Times lưu ý rằng danh sách ngày càng dài những đồng minh của ông Zelensky bị cuốn vào các cuộc điều tra tham nhũng đã góp phần khiến tỷ lệ ủng hộ ông sụt giảm, đồng thời làm dấy lên lo ngại trong số những nước phương Tây hậu thuẫn Kiev. Tờ báo dẫn lời một nhà phân tích nhận định rằng “cuộc khủng hoảng chính trị là điều rõ ràng.”

The Washington Post mô tả động thái của Fedorov là “một thách thức trực diện đáng chú ý” đối với quyền lực của ông Zelensky.

The Telegraph cho rằng ông Zelensky đã “chịu tổn thương” bởi “một loạt vụ bê bối tham nhũng dai dẳng”, trong khi các cuộc điều tra “tiếp tục xuất hiện”. Tờ báo nhận định ông đang ngày càng phải đối mặt với những đối thủ quyền lực từng trung thành sâu sắc với mình, đồng thời cho rằng khả năng ông Zelensky “ngày càng có thể không phải là người lãnh đạo Ukraine bước vào thời bình”.

The Guardian mô tả ông Fedorov là một “đối thủ chính trị đáng gờm.” Các chuyên gia được tờ báo dẫn lời cho rằng tham nhũng chỉ là “triệu chứng” của những vấn đề sâu xa hơn liên quan đến “quản trị yếu kém”, đồng thời cảnh báo sự mệt mỏi của công chúng và việc ông Zelensky không giải thích các quyết định của mình đã tạo ra một “thùng thuốc súng” có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Tờ Le Monde cho rằng cựu bộ trưởng Fedorov đã “vượt qua một lằn ranh” mà chưa một chính trị gia Ukraine lớn nào dám vượt qua kể từ năm 2022, đó là công khai kêu gọi tổ chức bầu cử. Theo tờ báo Pháp, ông đang tìm cách tận dụng “sự tích tụ” của hàng loạt cuộc khủng hoảng, trong đó có những vụ bê bối tham nhũng liên tiếp.

Der Spiegel dẫn lời một nhà phân tích chính trị Ukraine mô tả thách thức của ông Fedorov như một “đơn ứng cử vào vị trí lãnh đạo phe đối lập.” Tạp chí Đức cho rằng ông Zelensky giờ đây đang phải đối mặt với “đối thủ công khai và trực diện đầu tiên” kể từ khi xung đột leo thang.

Ông Zelensky chưa công khai phản hồi những cáo buộc của Fedorov. Trong bài phát biểu tối thứ Tư, ông tập trung vào các vấn đề quân sự và việc bổ nhiệm một bộ trưởng quốc phòng mới, không đề cập đến sức ép chính trị ngày càng gia tăng.