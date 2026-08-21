Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ Đảng

Ngày 21/8, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Quý Kiên.

Ban Bí thư kết luận ông Kiên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ông cũng vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác.

Cùng có những vi phạm trên, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ, và bà Nguyễn Thị Gái, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai, cũng bị khai trừ Đảng.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời xử lý kỷ luật hành chính đối với ba người, bảo đảm đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Nguyên Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Quý Kiên 62 tuổi, quê Ninh Bình, là kỹ sư địa chất chuyên ngành thăm dò dầu khí, cử nhân Luật kinh tế và thạc sĩ Luật. Ông có 36 năm công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từng giữ các chức Chánh văn phòng, Vụ trưởng Kế hoạch, Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tháng 11/2017, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường vào tháng 3/2025, ông tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, phụ trách lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

Ông trực tiếp chỉ đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Chuyển đổi số, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Ông nghỉ hưu từ đầu tháng 12/2025.