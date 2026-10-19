Rò rỉ hóa chất ở Hà Nội, 40 người nhập viện kiểm tra

Theo UBND xã Thượng Phúc (trước thuộc huyện Thường Tín), sự cố rò rỉ hóa chất xảy ra lúc 7h tại khu kinh doanh phế liệu của anh Nguyễn Hữu Đoàn, thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc.

Anh Đoàn thu mua bình khí. Trong quá trình chờ xử lý các bình khí thì một người thợ vô tình ném sắt vụn vào van làm bật nắp bình, khí bên trong phát tán ra môi trường xung quanh.

Khu vực để bình khí là bãi đất trống nằm sát khu dân cư trên đường Dương Trực Nguyên. Khí lan tỏa khiến nhiều người hít phải, gây khó thở. Cây cối xung quanh cũng bị héo, cháy lá.

Lực lượng chức năng xử lý tại khu vực rò rỉ hóa chất. Ảnh: Tiến Thành

Theo Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, sáng cùng ngày, đơn vị tiếp nhận 40 trường hợp nghi ngộ độc khí. Các nạn nhân gồm lao động làm việc tại hộ kinh doanh phế thải và những người dân sinh sống ở khu vực lân cận.

Do đông người nhập viện, bệnh viện đã huy động nhiều bác sĩ, điều dưỡng cho Khoa Cấp cứu, tiến hành phân loại theo mức độ. Hiện hai người bị nặng đã được chuyển lên Khoa Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai; ba ca đang điều trị tích cực. 35 ca còn lại phải theo dõi sức khỏe tại bệnh viện ít nhất 12 tiếng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã điều động Đội khu vực 32 xuống phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã xử lý sự cố. Tại hiện trường, lực lượng chức năng chủ yếu phun nước vào khu vực rò rỉ, sau đó phong tỏa.

Cây cối xung quanh khu phế liệu bị táp lá, héo rũ sau vụ rò rỉ khí. Ảnh: Huy Mạnh

Công an đang điều tra vụ rò rỉ hóa chất. Thông tin ban đầu, bình chứa khí clo. Đây là hóa chất công nghiệp, được dùng làm chất tẩy trắng, khử trùng mạnh, thường được dùng khử trùng nước sinh hoạt, xử lý nước bể bơi và sản xuất chất tẩy rửa.