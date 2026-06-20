Hàn Quốc nói ông Trump sắp chuyển hướng sang Triều Tiên

Trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 19/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho hay ông đã ngồi cạnh và trò chuyện hơn 90 phút với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bữa tiệc tối hôm 16/6 của hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp.

"Chủ đề chúng tôi thảo luận kỹ lưỡng nhất là vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và cách tiếp cận vấn đề này trong tương lai. Tổng thống Trump nói đã đến lúc cần chú ý đến vấn đề này một lần nữa", Tổng thống Lee nói. "Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng thật đáng tiếc khi các biện pháp khả thi đã không được thực hiện trước thời điểm Triều Tiên thực sự sở hữu vũ khí hạt nhân".

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ - Iran vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân lâu dài.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm ông cũng đã nói với người đồng cấp Mỹ rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên "không nên được giải quyết theo cách tương tự các quốc gia khác".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu trong cuộc họp báo tại Phủ tổng thống ở Seoul ngày 19/6. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc kể rằng khi ông Trump hỏi về những bước cụ thể cần thực hiện, ông Lee giải thích rằng "hầu hết kênh liên lạc của Hàn Quốc với Triều Tiên hiện đều bị cắt đứt, khiến cho việc đối thoại trở nên rất hạn chế". Tổng thống Hàn Quốc cũng nói với ông Trump rằng ở thời điểm này "Mỹ dường như là bên duy nhất có khả năng tham gia đối thoại với Triều Tiên".

"Tôi đã đề nghị với Tổng thống Trump rằng Mỹ nên đưa ra những đề xuất thực tế mà Triều Tiên có thể chấp nhận, đồng thời cần xem xét quan điểm của các chuyên gia quân sự và an ninh Mỹ, những người ủng hộ một cách tiếp cận thực tế hơn", ông chủ Nhà Xanh nói.

Theo Tổng thống Hàn Quốc, ông cũng đã giải thích với người đồng cấp Mỹ rằng cách tiếp cận theo từng giai đoạn, bao gồm các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn sẽ thực tế hơn, xét đến khả năng hạt nhân tiên tiến của Triều Tiên.

Ông Trump chưa bình luận về các thông tin này.

Tổng thống Hàn Quốc trước đó cũng đề nghị ông Trump đóng vai trò dẫn dắt nỗ lực giải quyết hòa bình vấn đề Triều Tiên và lãnh đạo Mỹ phản hồi rằng sẽ nỗ lực xử lý chuyện này.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng ba lần gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao đổ vỡ khi hai bên không đạt được thỏa thuận về giải trừ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, Tổng thống Lee đã tìm cách nối lại đối thoại với Triều Tiên, sau thời gian quan hệ hai nước căng thẳng dưới thời người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol.