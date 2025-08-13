Thông tin mới về nơi ông Trump và ông Putin gặp nhau ở Alaska

Khung cảnh ở thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Ảnh: Global Look Press.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay có “nhiều địa điểm” được cân nhắc làm nơi tổ chức trước khi được ấn định ở thành phố Anchorage, theo RT.

“Ông Trump rất vinh dự khi một bang của Mỹ được chọn làm nơi gặp gỡ và mong chờ được đón tiếp Tổng thống Putin trên đất Mỹ”, bà Leavitt nói trong cuộc họp báo tại Washington.

Anchorage là thành phố lớn nhất bang Alaska, nằm ở phía nam bang này, bên bờ vịnh Cook. Đây là trung tâm kinh tế, giao thông và văn hóa của Alaska, với dân số khoảng 290.000 người, chiếm gần 40% dân số toàn bang. Anchorage nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bao quanh bởi núi non, gần nhiều công viên quốc gia, đồng thời là cửa ngõ quan trọng tới Bắc Cực. Thành phố cũng là nơi đặt căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ và sở hữu một trong những sân bay vận chuyển hàng hóa nhộn nhịp nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong các tuyến hàng không xuyên Thái Bình Dương.

Bà Leavitt cho biết lịch trình ngày 15/8 vẫn đang được “hoàn thiện” và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với Nga. Cùng ngày, phía Moscow cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để trao đổi “một số khía cạnh” liên quan đến hội nghị, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Nhà Trắng cũng không loại trừ khả năng ông Trump sẽ thăm Nga trong tương lai. Khi được hỏi, bà Leavitt nói: “Có thể Tổng thống Trump sẽ có kế hoạch tới Nga trong thời gian tới.”

Về kỳ vọng của ông Trump, bà Leavitt cho biết mục tiêu của cuộc gặp là “tìm ra cách để có sự hiểu biết tốt hơn về việc các bên có thể chấm dứt” tình trạng xung đột giữa Nga và Ukraine. Bà nói thêm ông Trump đồng ý tham dự hội nghị theo đề nghị từ Tổng thống Nga sau cuộc gặp kéo dài ba giờ giữa ông Putin và ông Witkoff tại Moskva tuần trước.