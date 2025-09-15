Ông Trump ra điều kiện trừng phạt mạnh tay với Nga: Khó cho NATO, EU

Ông Trump chụp ảnh chung cùng các lãnh đạo châu Âu và Ukraine hôm 18/8/2025. Ảnh: Kyiv Post.

Ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga, song nhấn mạnh Mỹ chỉ hành động nếu có phản ứng mạnh mẽ hơn từ phía châu Âu và các đồng minh NATO.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump nói: “Châu Âu vẫn đang mua dầu của Nga. Tôi không muốn họ làm điều đó. Các lệnh trừng phạt mà họ áp đặt chưa đủ mạnh. Tôi sẵn sàng tiến hành các biện pháp trừng phạt, nhưng họ cũng phải tăng cường trừng phạt tương xứng với những gì tôi đang làm”.

Ông đồng thời nhấn mạnh: “Họ chưa làm tròn trách nhiệm. NATO cần phải đoàn kết, châu Âu cũng cần phải đoàn kết. Chúng ta không thể là bên duy nhất gánh toàn bộ gánh nặng này".

Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA), trong tháng 8/2025, Thổ Nhĩ Kỳ chi 596 triệu euro để mua dầu thô từ Nga và nước này cũng mua thêm 1 tỷ euro các sản phẩm dầu mỏ khác.

Hungary và Slovakia tiếp tục là khách hàng lớn khi mua khí đốt Nga cung cấp qua đường ống Druzhba. Pháp, Hà Lan và Bỉ dù tuyên bố ủng hộ Ukraine, nhưng vẫn âm thầm nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) của Nga. Tổng cộng Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khoảng 1,2 tỷ euro nhiên liệu hóa thạch từ Nga trong tháng 8.

Trên phạm vi toàn cầu, Trung Quốc và Ấn Độ là hai khách hàng lớn nhất, với mức nhập khẩu dầu Nga lần lượt là 5,7 tỷ euro và 3,6 tỷ euro trong tháng 8.

Tờ Kyiv Post dẫn nhận định của giới phân tích cho biết, việc ông Trump đề nghị NATO, cũng như EU phải chấm dứt nhập khẩu dầu và khí đốt Nga để Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh hơn là điều khó có thể thực hiện. Nói cách khác, đây dường như là cách ông Trump viện lý do để trì hoãn các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn nhằm vào Nga.

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa có kế hoạch hạn chế nhập khẩu năng lượng từ Nga, trong khi Hungary và Slovakia phản đối việc loại bỏ khí đốt Nga. Ủy ban châu Âu đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga vào cuối năm 2027, nhưng kế hoạch này vẫn chưa được khối thông qua.

Hôm 14/9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson thừa nhận Quốc hội không thể mong đợi các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga được thông qua nếu không có sự ủng hộ từ ông Trump.

“Quốc hội không thể tự ý áp đặt thêm trừng phạt Nga vì cần chữ ký của Tổng thống. Chúng tôi phải chờ đợi sự chấp thuận từ Tổng thống Trump”, ông Johnson nói, theo CBS News.