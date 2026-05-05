Ông Trump nói Mỹ “bắn hạ” 7 tàu nhỏ của Iran tại eo biển Hormuz

Ông Trump khẳng định các cuộc tấn công của Iran không gây thiệt hại đáng kể, ngoại trừ việc ảnh hưởng tới một tàu chở hàng của Hàn Quốc.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

“Iran đã bắn vào một số quốc gia không liên quan đến Dự án Tự do hàng hải và cản trở việc lưu thông của tàu thuyền, trong đó có cả một tàu của Hàn Quốc. Có lẽ đã đến lúc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh này. Chúng tôi đã bắn hạ bảy 7 nhỏ mà họ gọi là tàu tốc độ cao của Iran. Đó là tất cả những gì họ còn lại”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Ngoài tàu của Hàn Quốc, hiện tại không ghi nhận thiệt hại nào đối với các tàu khác đi qua eo biển”.

Trước đó cùng ngày, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Bradley Cooper, cho biết quân đội Mỹ đã “phá hủy” 6 tàu nhỏ của Iran tại khu vực này. Trong khi ông Trump nhiều lần tuyên bố lực lượng hải quân Iran đã bị vô hiệu hóa, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, thừa nhận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn còn các tàu nhỏ có thể hoạt động tại eo biển Hormuz.

“Dự án Tự do” là sáng kiến nhằm hỗ trợ các tàu thương mại tự do lưu thông qua eo biển, dù không bao gồm hoạt động hộ tống quân sự chính thức. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, chiến dịch này huy động các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay triển khai trên bộ và trên biển, các hệ thống không người lái đa nhiệm cùng khoảng 15.000 binh sĩ.

Ông Trump cũng cho biết Tướng Dan Caine và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sẽ tổ chức họp báo vào sáng 5/5. Trước đó, CNN đưa tin một vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra trên một tàu có liên hệ với Hàn Quốc tại eo biển Hormuz.