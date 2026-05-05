Iran sắp xếp "hỏa lực" chờ tàu sân bay Mỹ, bác tin bị đánh chìm nhiều tàu

Trong một bài đăng trên nền tảng X vào ngày 4-5, Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, nêu rõ: "Các tàu sân bay Mỹ với khả năng tàng hình, cứ ngỡ có thể âm thầm tiếp cận eo biển Hormuz, nhưng phản ứng của chúng tôi là hỏa lực".

Ông Hatami cho biết Iran đã triển khai "tên lửa hành trình và máy bay không người lái chiến đấu". Đồng thời, ông mô tả an ninh khu vực là ưu tiên không thể thương lượng của Iran.

Tướng Hatami cũng khẳng định các lực lượng Iran đang duy trì sự giám sát chặt chẽ đối với vịnh Ba Tư. "Tất cả các ngóc ngách trên vùng biển này đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi" - ông tuyên bố.

Trước đó cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết 2 tàu buôn treo cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz thành công.

Cả UAE và Hàn Quốc đều ghi nhận các vụ tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz hôm 4-5. Ảnh: EPA

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Công ty vận tải biển Maersk xác nhận với đài BBC rằng một trong những tàu treo cờ Mỹ của họ đã rời khỏi eo biển thành công dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ - trong khuôn khổ chiến dịch mà Tổng thống Donald Trump gọi là "Dự án Tự do".

Cụ thể, Maersk cho biết Alliance Fairfax - con tàu vốn bị mắc kẹt tại Vùng Vịnh kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2 - đã rời khỏi eo biển Hormuz an toàn.

Công ty Maersk tiết lộ phía Mỹ đã chủ động liên lạc và "đưa ra đề nghị hỗ trợ tàu rời vịnh dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ".

Maersk cho biết quá trình quá cảnh của một trong những tàu thương mại của họ đã "hoàn tất mà không gặp sự cố nào, toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn và không bị thương".

Tuy nhiên, Tehran đã phủ nhận những thông tin trên, gọi tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) là "vô căn cứ" và là "những lời nói dối trắng trợn".

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho rằng các sự kiện tại eo biển Hormuz "cho thấy rõ ràng rằng không có giải pháp quân sự nào cho một cuộc khủng hoảng chính trị". Ông mỉa mai: "Dự án Tự do thực chất là dự án bế tắc".

Cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cũng bác bỏ tuyên bố của quân đội Mỹ về việc đã đánh chìm nhiều tàu tấn công của nước này.

Dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao, bài viết này đã bác bỏ thông tin mà ông Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, đưa ra trước đó rằng quân đội Mỹ đã đánh chìm 6 xuồng vũ trang của Iran tại eo biển Hormuz hôm 4-5.

Theo đài CNN, ông Cooper cho biết các tàu của Iran đã bị máy bay trực thăng Apache và SH-60 Seahawk của Mỹ tấn công, sau khi phía Iran phóng hàng loạt tên lửa hành trình, máy bay không người lái và huy động nhiều xuồng nhỏ nhắm vào các tàu hải quân Mỹ cũng như tàu thương mại đang được quân đội Mỹ hộ tống.

Bất chấp nỗ lực hộ tống của Mỹ, tình hình an ninh tại eo biển vẫn căng thẳng khi một tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị tấn công và có vụ nổ trên một tàu Hàn Quốc khi đang neo đậu ngay ngoài khơi UAE.