Nghi vấn các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên gây ra hàng nghìn trận động đất

Hình ảnh hiển thị các khu vực xảy ra động đất gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Những phát hiện mới nhất này đến từ một nhóm nghiên cứu chung giữa Đại học Quốc gia Pusan ​​(Hàn Quốc) và Đại học Công nghệ Thành Đô (Trung Quốc), đồng thời đã được công bố trên tạp chí học thuật uy tín Science.

Dựa trên việc phân tích dữ liệu sóng địa chấn trong suốt 17 năm qua (tính từ năm 2008), các nhà nghiên cứu đã phát hiện sự gia tăng đột ngột về số lượng các trận động đất gần khu vực núi Mantap - nơi Triều Tiên đã kích nổ tổng cộng sáu thiết bị hạt nhân trong các đường hầm ngầm từ năm 2006 đến 2017.

Trong khoảng thời gian 11 năm này, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận khoảng 60 trận động đất xảy ra sau vụ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên vào năm 2006.

Sau đó, các hoạt động địa chấn này dường như diễn ra thường xuyên hơn vào khoảng năm 2013, sau vụ thử hạt nhân thứ ba của Triều Tiên.

Đáng chú ý, các rung chấn đã trở nên mạnh hơn sau vụ thử hạt nhân lớn nhất và gần nhất của Triều Tiên vào năm 2017. Các nhà nghiên cứu phát hiện tổng cộng 1.330 trận động đất xảy ra sau đó, tập trung tại một đới đứt gãy trải rộng khoảng 24 km.

Họ cho biết thêm, mặc dù các trận động đất sau những vụ thử hạt nhân trước đó thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng những trận động đất xảy ra sau vụ thử năm 2017 lại gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ trong suốt năm 2025.

Giáo sư Kim Kwang-hee, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Hàn Quốc, cảnh báo rằng Triều Tiên có thể hứng chịu một trận động đất mạnh tới 6,4 độ nếu đới đứt gãy - nơi tập trung các trận động đất trước đó - hoạt động mạnh trở lại.