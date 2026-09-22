Triều Tiên thử tên lửa 'khiến đối thủ đau đầu kinh niên'

Hãng thông tấn trung ương KCNA hôm nay đưa tin Cơ quan Phát triển Tên lửa Triều Tiên (DPRK-MA) đã thử nghiệm thành công vũ khí mới trong sự kiện do lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo trước đó hai ngày. "Cuộc thử nghiệm diễn ra theo kế hoạch và không gây ra tác động tiêu cực đến an ninh của các nước láng giềng", bản tin có đoạn.

Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trong vụ thử nghiệm ngày 20/9. Ảnh: KCNA

Hình ảnh được công bố cho thấy tên lửa đạn đạo với thân sơn màu đỏ đang rời xe chở đạn kiêm bệ phóng ở khu vực bờ biển. Đầu đạn tên lửa có màu trắng và hình dáng giống phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV).

Trong một bức ảnh khác, ông Kim Jong-un và con gái đứng trước màn hình hiển thị thông tin đợt thử nghiệm, trên đó có dòng chữ "Hwasongpho-11Ma-1", cho thấy quả đạn dường như là biến thể nâng cấp của dòng Hwasongpho-11Ma, còn gọi là Hwasong-11Ma hoặc Hwasong-11E.

"Đối thủ của Triều Tiên sẽ tự hiểu rõ ý nghĩa của bước tiến về mặt công nghệ quân sự này mà không cần giải thích thêm. Thực tế này sẽ khiến đối phương đau đầu kinh niên, cũng như cho phép giáng đòn mạnh mẽ và không thể tránh né", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu sau đợt thử nghiệm.

Dòng chữ Hwasongpho-11Ma (khoanh đỏ) trên màn hình hiển thị thông số của tên lửa. Ảnh: KCNA

Quân đội Hàn Quốc ngày 20/9 cho biết Triều Tiên tổ chức hai đợt phóng tên lửa riêng biệt trong 3 giờ, một trong số đó được đánh giá là tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11. Triều Tiên thường khai hỏa một hoặc nhiều tên lửa trong mỗi đợt phóng, hiếm khi tổ chức nhiều lần phóng tên lửa với giãn cách vài giờ trong cùng một ngày.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo. Nhật Bản gửi công hàm phản đối mạnh mẽ các vụ phóng của Triều Tiên, cho rằng đây là mối đe dọa với hòa bình và an ninh của khu vực.

Hwasong-11Ma được phát triển từ nền tảng tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 có tầm bắn tối đa 900 km, chuyên mang HGV thay vì đầu đạn truyền thống. Giới chuyên gia ước tính Hwasong-11Ma có tầm bắn 800-1.500 km, đủ sức xuyên thủng lưới phòng thủ của Hàn Quốc và Mỹ.

Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trong vụ thử nghiệm ngày 20/9. Ảnh: KCNA

Khác với tên lửa đạn đạo truyền thống, HGV bay theo quỹ đạo tương đối thấp và phẳng ở tốc độ siêu vượt âm, kèm khả năng cơ động trong toàn hành trình. Điều này khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn nhiều so với đầu đạn hồi quyển thông thường.

Tyler Rogoway, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho rằng HGV có thể tập kích mục tiêu nằm lệch rất nhiều so với quỹ đạo đạn đạo cố định và "gần như không thể bị đánh chặn".