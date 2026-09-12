Ông Trump nêu nguồn tiền để tặng 5.000 USD cho mỗi người Mỹ

"Mỹ đang nợ 40.000 tỷ USD. Nếu các chính sách kinh tế của ngài phát huy hiệu quả, tại sao ngài lại cần khoản khuyến khích để người dân đi bỏ phiếu?", phóng viên ABC News đặt câu hỏi với Tổng thống Donald Trump hôm 11/9 khi ông chuẩn bị trở về thủ đô Washington sau đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở thành phố Dallas.

Ông Trump trước đó hứa sẽ tặng 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát quốc hội sau bầu cử giữa kỳ, với điều kiện khoản tiền này phải được sử dụng tại Mỹ. Tổng số tiền phải chi nếu ông thực hiện lời hứa sẽ là 1.300 tỷ USD. Một số người chỉ trích đây là chiêu trò hoặc hành động mua chuộc phiếu bầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Washington ngày 11/9. Ảnh: AFP

Trả lời phóng viên ABC News, Tổng thống Trump bác bỏ quan điểm cho rằng khoản tiền nhằm khuyến khích cử tri đi bỏ phiếu, khẳng định đó chỉ là "cổ tức" người dân đáng được hưởng từ tăng trưởng kinh tế. "Khoản tiền này là phần thưởng cho những người đã phải chịu đựng tình cảnh khủng khiếp kéo dài 4-5 năm do Joe Biden gây ra", ông nói.

Lãnh đạo Mỹ chỉ ra những điều được ông mô tả là "các vấn đề trong chính sách kinh tế và nhập cư" của chính quyền Biden.

"Người dân đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp mà Biden gây ra cho đất nước. Không chỉ kinh tế, hãy nhìn vào biên giới và vấn nạn tội phạm, giờ chúng ta đã kiểm soát được những vấn đề này. Nhưng đó quả là quãng thời gian dài", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Trump nói rằng khoản tiền 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành mà ông đề xuất sẽ được tài trợ từ "sự tăng trưởng vượt bậc". "Chúng ta tăng trưởng với tốc độ mà chưa quốc gia nào từng chứng kiến. Hàng nghìn tỷ USD đang đổ vào nước Mỹ, cuối cùng chuyện đó sẽ chẳng phải vấn đề to tát gì", ông cho hay.

Nhà Trắng hôm 10/9 ra thông cáo cho thấy các khoản tiền này có thể lấy từ những cam kết đầu tư vào lĩnh vực tư nhân mà chính quyền Trump đã nhận được từ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, chưa rõ những khoản đầu tư này, đến nay vẫn chưa được thực hiện, sẽ chuyển thành khoản tiền "cổ tức" để phát cho người Mỹ bằng cách nào.

Nhiều nghị sĩ bày tỏ phản đối kế hoạch của Tổng thống Trump, trong đó có lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer. "Nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump đã thất bại và rối ren đến mức ông ấy phải tìm cách mua chuộc người dân để đổi lấy phiếu bầu", ông đăng trên mạng xã hội.

Ông Trump trên sân khấu đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở thành phố Dallas, bang Texas ngày 10/9. Ảnh: AFP

Hạ nghị sĩ Dân chủ Ted Lieu đùa rằng "nếu đảng Dân chủ giành lại Hạ viện và Thượng viện, người dân sẽ nhận được 10.000 USD, một chú ngựa con và ăn kem miễn phí suốt đời".

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie lo ngại các khoản tiền sẽ khiến lạm phát gia tăng, cáo buộc Tổng thống Trump tìm cách mua phiếu bầu. "Thành thật mà nói, tôi cảm thấy bị xúc phạm trước ý tưởng lá phiếu của tôi có thể bị mua với giá 5.000 USD", ông đăng trên X.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3/11, được đánh giá là cuộc trưng cầu dân ý đối với chính quyền Trump.

Decision Desk HQ, tổ chức chuyên phân tích dữ liệu bầu cử và dự báo kết quả bầu cử tại Mỹ, nhận định đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện với tỷ lệ 230-205 ghế và Thượng viện với tỷ lệ 51-49. Điều này đồng nghĩa đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump sẽ mất quyền kiểm soát cả hai viện. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong các cuộc thăm dò gần đây đã giảm xuống dưới 30%.