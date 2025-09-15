Nga ồ ạt xuất xưởng Su-34, sản lượng tiêm kích đạt kỷ lục

Theo UAC, toàn bộ số máy bay trong lô này đã vượt qua đầy đủ các bài kiểm tra mặt đất và bay thử cần thiết trước khi được đưa vào biên chế. Đại diện Rostec nhấn mạnh rằng Su-34 nhiều lần chứng minh hiệu quả trong điều kiện chiến đấu thực tế, với khả năng tấn công mục tiêu trên bộ, trên biển và cả trên không, ngay cả khi đối mặt với sự phản công quyết liệt của đối phương.

Máy bay ném bom Su-34. (Nguồn: RIA Novosti)

Các phi công trực tiếp vận hành cũng khẳng định tính linh hoạt và độ tin cậy của Su-34. Một phi công của Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga (VKS) chia sẻ: "Máy bay này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau mọi lúc – cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, với nhiều loại vũ khí khác nhau. Phi hành đoàn cảm thấy tự tin và bình tĩnh khi điều khiển nó".

Tổng Giám đốc UAC Vadim Badekha, cho biết sản lượng của các nhà máy trực thuộc đang tăng trưởng đều đặn. Đặc biệt, tháng này đã trở thành tháng kỷ lục về số lượng máy bay được sản xuất và bàn giao. Ông nhấn mạnh rằng các cơ sở không chỉ hoàn thành đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước mà còn đồng thời cải tiến quy trình sản xuất, tạo nền tảng để nâng cao sản lượng trong thời gian tới.

Việc tiếp tục bàn giao Su-34 mới phản ánh rõ ưu tiên của Nga trong việc củng cố sức mạnh của Lực lượng Hàng không – Vũ trụ. Loại máy bay này hiện được coi là một trong những vũ khí tấn công chủ lực, với tính linh hoạt trong tác chiến và khả năng sống sót cao ngay cả khi bị đối phương phản công mạnh mẽ.

Theo giới phân tích, tốc độ sản xuất kỷ lục cho thấy Nga đang tập trung tăng cường sức mạnh không quân, đồng thời đảm bảo duy trì nguồn cung ổn định cho quân đội. Điều này cũng mở ra khả năng mở rộng quy mô sản xuất trong tương lai, giúp ngành công nghiệp quốc phòng Nga giữ vững nhịp độ giao hàng và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh xung đột kéo dài.