Ông Medvedev cảnh báo gắt ý tưởng NATO bắn UAV Nga trên không phận Ukraine

Ngày 15-9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev nói rằng việc thực hiện ý tưởng tạo ra vùng cấm bay trên Ukraine và các nước NATO bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Nga sẽ đồng nghĩa với chiến tranh giữa liên minh và Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Nói một cách nghiêm túc, việc thực hiện ý tưởng khiêu khích… nhằm tạo ra 'vùng cấm bay trên Ukraine' và cho phép các nước NATO bắn hạ UAV của chúng tôi chỉ có một ý nghĩa: Chiến tranh giữa NATO với Nga" - ông Medvedevy viết trên kênh Telegram, bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski về việc thiết lập vùng cấm bay trên Ukraine.

Trước đó vào ngày 14-9, Ngoại trưởng Sikorski đã đề xuất rằng các đồng minh phương Tây nên cân nhắc việc chặn UAV và tên lửa của Nga trên không phận Ukraine, theo tờ European Pravda.

"Về mặt kỹ thuật, chúng tôi, với tư cách là NATO và EU, có khả năng thực hiện điều này, nhưng đây không phải là quyết định mà Ba Lan có thể tự mình đưa ra mà cần phải hợp tác với các đồng minh của chúng tôi" - ông Sikorski cho hay.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Cũng trong ngày 15-9, ông Medvedev lưu ý rằng "sáng kiến ​​mạnh mẽ của châu Âu 'Eastern Sentry'" khiến ông thích thú.

"Đây dường như là tất cả những gì còn sót lại của 'liên minh tự nguyện'" - chính trị gia Nga nói.

Ông Medvedev đưa ra các phát ngôn trên trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Nga gia tăng sau các vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan và Romania. Hai nước này cáo buộc UAV đó là của Nga.

Ngày 12-9, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte công bố kế hoạch mới về tăng cường phòng thủ của khối quân sự này sau vụ UAV xâm nhập không phận.

Ông Rutte đã tuyên bố triển khai chiến dịch “Eastern Sentry” (tạm dịch là “Người canh gác hướng Đông”) nhằm củng cố vị thế của NATO dọc sườn phía đông của khối, “tăng cường tính linh hoạt và sức mạnh cho lực lượng” của đồng minh.

Ba Lan, NATO chưa bình luận về các phát ngôn mới trên của ông Medvedev.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko ngày 14-9 nói với tạp chí Razvedchik (Nga) rằng lập trường thù địch của phương Tây đối với Nga và Belarus vẫn không thay đổi và đang chuyển sang thái độ hung hăng rõ rệt. Sự thay đổi này thể hiện rõ qua các hành động như việc Ba Lan và các quốc gia Baltic củng cố biên giới với Belarus.

Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng những hành động như vậy của các nước láng giềng Belarus khó có thể thúc đẩy an ninh hay ổn định trong khu vực.