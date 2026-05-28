Ông Trump dọa 'thổi bay' đồng minh Oman

Tổng thống Donald Trump đưa ra phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 27/5, khi được hỏi liệu ông có chấp nhận một thỏa thuận ngắn hạn cho phép Oman cùng Iran kiểm soát eo biển Hormuz hay không.

"Không, eo biển phải được mở cho tất cả mọi người, đây là vùng biển quốc tế. Chúng ta sẽ giám sát nó, nhưng không ai được phép kiểm soát nó cả. Đó là một phần trong tiến trình đàm phán. Họ muốn kiểm soát nó, nhưng không ai có thể làm vậy. Oman cũng sẽ phải biết điều như bao nước khác, bằng không chúng ta sẽ thổi bay họ. Họ hiểu rõ điều đó và họ sẽ ổn thôi", ông nói.

Tổng thống Trump dọa "thổi bay Oman" trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 27/5. Video: Independent

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 27/5. Ảnh: AP

Một số người cho rằng Tổng thống Trump đã nói nhầm "Oman" với "Iran", song tài khoản X của Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó nhanh chóng đăng video ghi lại phát biểu của ông, dường như nhằm tái khẳng định thông điệp.

Theo bình luận viên Aaron Blake của CNN, phát biểu này của ông Trump rất đáng chú ý, vì nó dường như không được chuẩn bị trước bằng văn bản, mà là tuyên bố được ông Trump bất ngờ đưa ra trong cuộc họp.

Theo thống kê của Blake, Oman là quốc gia thứ 15 bị ông Trump đe dọa tấn công, để ngỏ khả năng tấn công, hoặc thực sự đã tấn công trong suốt hai nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Gần như tất cả những trường hợp này đều xảy ra trong 16 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, trong đó có các cuộc không kích tại Iran, Iraq, Nigeria, Somalia, Syria, Venezuela và Yemen.

Blake cho rằng đây là một phần trong phong cách đối ngoại mà Trump đang xây dựng, thể hiện hình ảnh một lãnh đạo khó đoán, cứng rắn, với niềm tin rằng điều này sẽ khiến các đối thủ nhượng bộ trước yêu cầu tối đa mà ông đưa ra.

Giới chức Oman chưa bình luận về thông tin.

Oman, quốc gia nổi tiếng với lập trường trung lập, chưa từng tuyên bố muốn cùng Iran kiểm soát eo biển Hormuz. Mỹ và Oman là những đồng minh thân thiết với quan hệ bền chặt đã kéo dài hơn 200 năm.

Trong thời bình, eo biển Hormuz là nơi tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu. Eo biển nằm dưới sự chia sẻ quản lý của Iran và Oman, không thuộc nhóm vùng biển quốc tế và tàu thuyền được đi qua miễn phí.

Tình trạng eo biển Hormuz đóng cửa suốt 3 tháng qua đã làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá năng lượng thế giới tăng vọt.

Mỹ đã nỗ lực mở lại eo biển, trong đó có cả phương án triển khai chiến hạm hộ tống tàu thương mại, nhưng không đạt được nhiều kết quả. Kế hoạch triển khai hải quân hỗ trợ tàu hàng cũng bị Washington hủy bỏ chỉ hai ngày sau khi được công bố hồi đầu tháng.

Tổng thống Trump đang nỗ lực tìm kiếm lối thoát cho xung đột, thúc đẩy Iran tiến tới thỏa thuận hòa bình ngay cả khi ông liên tục bác bỏ những đề xuất từ phía Tehran. Lãnh đạo Mỹ hôm 27/5 cảnh báo có thể từ bỏ thỏa thuận hòa bình với Iran, trừ khi các quốc gia Trung Đông khác chịu đồng ý ký kết Hiệp định Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel.

Vị trí Oman, Iran, eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Mỹ không có căn cứ quân sự thường trực tại Oman, nhưng vẫn duy trì các thỏa thuận tiếp cận chiến lược cho phép Washington sử dụng một số sân bay và cảng biển cho mục đích hậu cần, tiếp nhiên liệu và thực hiện những sứ mệnh trong khu vực.

Cảng Duqm của Oman, cảng nước sâu có vị trí chiến lược tối quan trọng nằm ngoài eo biển Hormuz, từng được hải quân Mỹ sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa chiến hạm.