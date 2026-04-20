Ông Trump đe dọa phá hủy ‘mọi nhà máy điện và cầu đường’ ở Iran

Trong thông cáo trên mạng Truth Social hôm nay (19/4), Tổng thống Mỹ Trump cáo buộc nhiều phát đạn của các lực lượng Iran đã nhắm vào một tàu của Pháp và một tàu chở hàng của Anh ở eo biển Hormuz “nên đây là một sự vi phạm lệnh ngừng bắn tạm thời giữa hai bên”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Trump viết: “Iran gần đây tuyên bố họ đang đóng eo biển Hormuz, điều này lạ bởi sự phong tỏa của chúng tôi (Mỹ) đã khiến nơi đó phải đóng cửa. Phía Tehran không biết rằng họ đang giúp đỡ chúng tôi và Iran là bên chịu thiệt với việc đóng lại tuyến hàng hải đó, 500 triệu USD/ngày. Mỹ chả mất gì cả”.

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó chia sẻ Washington đang đề nghị với phía Iran một thỏa thuận công bằng và hợp lý. Ông hy vọng Tehran sẽ chấp nhận thỏa thuận đó “nếu không Mỹ sẽ phá hủy từng nhà máy điện và mọi cây cầu của Iran”.

“Không còn người tử tế nữa. Iran sẽ nhanh chóng đầu hàng, sẽ đầu hàng một cách dễ dàng và nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận đó, tôi lấy làm vinh dự khi thực hiện những điều mà các Tổng thống Mỹ khác lẽ ra phải làm với Iran trong suốt 47 năm qua”, ông Trump nhấn mạnh.

Hiện giới chức Iran chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump.

Dự kiến, các phái đoàn của Mỹ và Iran sẽ tham gia vào vòng đàm phán thứ 2 ở Islamabad, Pakistan vào ngày 20/4 tới.