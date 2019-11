Ông Trump: Chưa nước nào thông thương gian dối như Trung Quốc

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 16:00 PM (GMT+7)

Ông Donald Trump khẳng định các đời tổng thống Mỹ trước phải chịu trách nhiệm cho việc kinh tế Mỹ bị Trung Quốc trục lợi liên tục như hiện nay đồng thời khẳng định một thoả thuận thương mại với Bắc Kinh đang "đến rất gần".

Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại The Economic Club of New York hôm 12-11. Ảnh: CNBC

"Kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001, không nước nào giỏi lợi dụng và trục lợi Mỹ hơn họ. Tôi không muốn dùng từ gian dối, nhưng rõ ràng là từ trước đến nay chưa nước nào gian dối hơn Trung Quốc, tôi dám nói như vậy", Tổng thống Mỹ tuyên bố trong bài phát biểu ở tổ chức nghiên cứu kinh tế The Economic Club of New York hôm 12-11, đài CNBC đưa tin.

Tuy nhiên, ông cho rằng chính những đời Tổng thống trước đã tạo điều kiện, mở cửa cho Trung Quốc tiến vào lợi dụng kinh tế Mỹ và làm thiệt hại lao động Mỹ, nhất là lao động trong các ngành công nghiệp sản xuất.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng hướng mũi dùi vào Liên minh châu Âu (EU) khi cho rằng khối này cũng đã lợi dụng kinh tế Mỹ thông qua các thỏa thuận không công bằng và đánh thuế cao hàng hoá Mỹ.

"Nhiều nước đánh thuế quan quá cao và tạo ra những rào cản gần như không thể vượt qua. Tôi phải nói thật, EU đã dựng lên những rào cản như vậy và nhiều lúc chúng còn tệ hơn rào cản của Trung Quốc", ông Trump nói.

Dù vậy, bài phát biểu của chủ nhân Nhà Trắng khẳng định kinh tế Mỹ đã "tốt vượt mong đợi”, đồng thời cho biết nước này và Trung Quốc đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận "đình chiến" cho cuộc thương chiến kéo dài hơn một năm qua. Tuy nhiên, ông Trump đã đe dọa sẽ tăng thuế cao hơn nữa nếu Washington và Bắc Kinh không hoàn tất thỏa thuận thương mại giai đoạn một mà ông công bố hồi tháng trước. Ông Trump thừa nhận một số ngành công nghiệp có thể đã phải chịu thiệt hại "một chút” từ cuộc thương chiến nhưng ông cũng nói thêm rằng “không có gì là không chắc chắn" và thiệt hại sẽ còn nghiêm trọng hơn sẽ là nếu Washington không làm gì cả.

