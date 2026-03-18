Ông Trump dọa "kết liễu" Iran, tàu chiến Mỹ lao thẳng tới đảo Kharq

Các tàu chiến Mỹ. Ảnh minh họa: Hải quân Mỹ - US Navy/Azernews

Ông Trump dọa “kết liễu Iran”, gây áp lực lên đồng minh và Trung Quốc

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 18/3, ông Trump đặt câu hỏi gây quan ngại: “Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ‘kết liễu’ những gì còn lại của Iran, và để các quốc gia phụ thuộc vào eo biển đó – chứ không phải chúng ta – tự chịu trách nhiệm?”.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời chỉ trích các đồng minh “phản ứng chậm chạp”, ám chỉ việc họ chưa hành động đủ mạnh để xử lý khủng hoảng tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran cuối tháng 2. Theo các nguồn tin, chiến dịch đã khiến khoảng 1.300 người thiệt mạng, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Đáp trả, Iran đã triển khai các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào Israel cũng như các mục tiêu liên quan đến Mỹ tại khu vực, bao gồm Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh.

Đáng chú ý, Tehran đã gần như phong tỏa eo biển Hormuz từ ngày 1/3, khiến lưu thông hàng hải sụt giảm mạnh, thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo và ngành hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng.

Động thái này buộc Washington phải kêu gọi các đồng minh, cũng như Trung Quốc – quốc gia phụ thuộc lớn vào dầu mỏ Trung Đông – tham gia gây áp lực để mở lại tuyến vận tải chiến lược.

Mỹ điều tàu chiến áp sát “trái tim dầu mỏ” Iran

Song song với tuyên bố cứng rắn của ông Trump, quân đội Mỹ đang có dấu hiệu tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực.

Theo các nguồn tình báo mở, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đã được phát hiện di chuyển với tốc độ cao về Trung Đông. Hình ảnh vệ tinh cho thấy con tàu tạo vệt sóng lớn phía sau – dấu hiệu của hành trình khẩn cấp.

Trước đó, tàu này rời căn cứ White Beach tại Nhật Bản và được ghi nhận tiến gần khu vực kênh Bashi hôm 12/3. Các chuyên gia ước tính nhóm tác chiến có thể mất từ một đến hai tuần để tới khu vực Vịnh.

Đáng chú ý, lực lượng triển khai được cho là bao gồm một đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến Mỹ – lực lượng cơ động cao, có khả năng tác chiến độc lập với đầy đủ thành phần không quân, lục quân và hậu cần.

Eo biển Hormuz thành “điểm nóng nghẹt thở” của thế giới

Căng thẳng tại eo biển Hormuz đang leo thang nhanh chóng khi các lực lượng liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gia tăng tấn công tàu thương mại bằng xuồng cao tốc và UAV.

Hệ quả là lưu lượng vận tải qua tuyến đường này giảm mạnh, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu vào trạng thái biến động khó lường.

Giới phân tích nhận định việc Mỹ tăng cường hiện diện hải quân cho thấy Washington có thể đang chuẩn bị các phương án bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch, đồng thời đối phó với các mối đe dọa từ Iran.

Trong kịch bản đó, đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran – đang nổi lên như mục tiêu chiến lược then chốt, có thể quyết định cục diện của cuộc đối đầu đang ngày càng tiến gần lằn ranh xung đột toàn diện.