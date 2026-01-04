Bà Delcy Rodriguez làm tổng thống lâm thời Venezuela. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Hiến pháp của Tòa án Tối cao Venezuela ngày 3/1 (theo giờ địa phương) đã ra lệnh cho Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời của đất nước trong thời gian ông Nicolás Maduro vắng mặt, người đã bị bắt giữ vào sáng sớm 3/1 trong một chiến dịch của lực lượng Mỹ.

Phán quyết của tòa án nêu rõ rằng bà Rodríguez sẽ đảm nhiệm "chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo sự liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia".

Phán quyết cũng cho biết thêm rằng tòa án sẽ thảo luận về vấn đề này để "xác định khuôn khổ pháp lý áp dụng nhằm đảm bảo sự liên tục của Nhà nước, việc điều hành chính phủ và bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh Tổng thống Cộng hòa bị buộc phải vắng mặt".