Ông Putin lên tiếng việc Pháp chặn giữ tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga

Binh sĩ Pháp kiểm tra tàu chở dầu Boracay. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở thành phố Sochi hôm 2/10, ông Putin nói phía Pháp đã chặn con tàu để tìm kiếm “hàng hóa quân sự, máy bay không người lái (UAV) hoặc thứ gì đó tương tự”. Tổng thống Nga khẳng định “không hề có, chưa từng có và cũng không thể có” những thứ mà Pháp muốn tìm trên tàu.

Một số nguồn tin trước đó cho rằng cuộc điều tra có thể liên quan đến các máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc xuất hiện gần sân bay và cơ sở quân sự ở Đan Mạch tháng trước. Có ý kiến nghi ngờ UAV này do Nga triển khai, nhưng Moscow đã bác bỏ.

Ông Putin cũng lưu ý con tàu treo cờ nước ngoài và có thủy thủ đoàn quốc tế, đồng thời đặt câu hỏi liệu tàu có thực sự liên quan gì đến Nga hay không.

Con tàu bị hải quân Pháp chặn giữ có tên Boracay, nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Tàu treo cờ Benin khi bị hải quân Pháp kiểm tra tuần trước. Hiện tàu đang neo gần cảng Saint-Nazaire, trong khi thuyền trưởng và thuyền phó bị tạm giữ để phục vụ điều tra về “các vi phạm nghiêm trọng”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, chỉ trích Pháp vì “nói bằng ngôn ngữ bóng gió và không đưa ra bằng chứng cụ thể. Bà cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đã “bịa ra khái niệm hạm đội bóng tối” và nay tìm cách áp đặt “các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp” trên toàn cầu.

Theo phía EU, Nga đang dựa vào một mạng lưới tàu chở dầu bí mật nhằm lách các hạn chế xuất khẩu dầu mỏ sau khi xung đột ở Ukraine leo thang. Các quan chức ở Brussels cho biết đội tàu này thường sử dụng cờ của nước thứ ba, cơ cấu sở hữu mập mờ, gây rủi ro an ninh và môi trường, đồng thời tiếp tục mang lại nguồn thu cho Moscow. Liên minh đã đưa nhiều tàu vào danh sách đen, siết chặt kiểm tra tại cảng và gây sức ép với các quốc gia, doanh nghiệp bên thứ ba để ngăn giao dịch với Nga.

Hôm 2/10, ông Putin nói việc chặn giữ con tàu là động thái nhằm giúp giới lãnh đạo Pháp “đánh lạc hướng dư luận” khỏi những vấn đề trong nước.