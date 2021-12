Ông Putin: Biến thể Omicron có thể là “vắc xin sống”

Thứ Tư, ngày 08/12/2021 16:09 PM (GMT+7)

Trong bối cảnh thế giới lo ngại về Omicron – biến chủng mới có nhiều đột biến nhất của Covid-19 – Tổng thống Nga Putin cho rằng không nên đánh giá “quá vội vàng”.

Ông Putin cho rằng không nên đánh giá quá vội vàng về sự nguy hiểm của biến thể Omicron (ảnh: Telegraph)

“Tốt nhất là đừng cầm đèn chạy trước ô tô. Họ nói rằng Omicron có thể không quá nguy hiểm. Một số chuyên gia thậm chí còn gọi nó là là vắc xin sống”, ông Putin nói trên sóng truyền hình hôm 7.12.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra vài ngày sau khi Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Hans Kluge khuyến cáo lệnh hạn chế đi lại với Nam Phi và các nước lân cận sẽ “không giúp gì nhiều” cho việc đối phó với Omicron vì biến thể này “đã ở khắp mọi nơi”.

Theo Telegraph, vắc xin sống là loại vắc xin sử dụng virus đã suy yếu hoặc làm giảm độc lực để kích thích phản ứng miễn dịch của cơ thể tạo ra kháng thể chống virus. Một số loại vắc xin phòng bệnh sởi, quai bị, rubella và sốt vàng da đều ở dạng vắc xin sống.

Trước đó, một nghiên cứu sơ bộ từ Nam Phi – quốc gia đầu tiên trên thế giới cảnh báo về Omicron – chỉ ra rằng, biến thể này dường như gây bệnh nhẹ hơn so với các biến thể khác của Covid-19. Kết quả nghiên cứu 166 bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh Gauteng – tâm dịch của Nam Phi – cho thấy người mắc Omicron ít cần dùng máy thở oxy hơn so với nhiễm biến thể Delta.

Tuy nhiên, Eleanor Riley – giáo sư miễn dịch tại Đại học Edinburgh (Scotland) – cho rằng, việc để Omicron lây lan không kiểm soát là chiến lược sai lầm khi biến thể này dường như có khả năng kháng vắc xin.

“Ông Putin có thể đúng khi nói Omicron gây triệu chứng nhẹ. Nhưng với các dữ liệu hiện có, việc để biến thể này lây lan mạnh hơn là rủi ro mà chúng ta không thể lường trước được hậu quả. Nếu hiệu quả của vắc xin suy giảm trước Omicron, mọi thứ sẽ ngày càng tồi tệ hơn”, giáo sư Eleanor Rile nhận định.

Hiện biến chủng Omicron đã xuất hiện tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, trong đó có Nga.

Hôm 7.12, WHO cho rằng Omicron dường như ít gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với các biến thể xuất hiện trước đó của Covid-19. Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh đây chỉ là đánh giá từ những dữ liệu ban đầu.

