Ukraine chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất với Nga

Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi. Ảnh Facebook Serhii Koretskyi/Kyiv Post.

Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi ngày 28/9 cho biết Kiev đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ hạ tầng liên lạc trước nguy cơ các cuộc tấn công của Nga gây gián đoạn nghiêm trọng dịch vụ Internet và mạng di động.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh TSN, ông Koretskyi cho biết Ukraine đang tìm cách bảo vệ các trung tâm dữ liệu và những hạ tầng quan trọng khác trong bối cảnh Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở này.

“Mối đe dọa tồn tại đối với toàn bộ hạ tầng. Nó đã tồn tại, đang tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi chiến tranh kết thúc”, ông Koretskyi nói.

Theo Thủ tướng Ukraine, vấn đề bảo vệ các trung tâm dữ liệu và mạng di động đã được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Bộ Tổng tư lệnh tối cao.

Ông cho rằng hạ tầng Internet của Ukraine phải được xây dựng dựa trên giả định Nga có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.

“Chúng ta cần lập kế hoạch cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra”, ông Koretskyi nhấn mạnh.

Ukraine phân tán hạ tầng để tránh bị đánh sập

Một tòa nhà văn phòng ở quận Solomianskyi của Kiev, nơi đặt trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, đã bị phá hủy sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga hôm thứ Tư tuần trước. Ảnh: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Chính phủ Ukraine đang kết hợp nhiều giải pháp nhằm duy trì hoạt động của các mạng liên lạc. Một trong những biện pháp được triển khai là phân tán hạ tầng quan trọng tại nhiều địa điểm khác nhau, đồng thời sử dụng cả các cơ sở trong nước và ở nước ngoài.

“Có những thứ nên được đặt dưới lòng đất, một số nằm trên nền tảng đám mây, một số ở nước ngoài, một số kết hợp cả ba phương án. Không có một quy tắc duy nhất”, ông Koretskyi nói.

Ukraie cho biết, trong các ngày 23-25/9, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm dữ liệu của Ukraine, trong đó có cơ sở của UTELS, MiroHost và DATAGROUP, cùng nhiều hạ tầng liên lạc khác.

Các cuộc tập kích đã phá hủy hoặc làm hư hại thiết bị của một số nhà cung cấp Internet và các công ty viễn thông lớn tại Kiev. Hàng trăm nghìn thuê bao ở Kiev, tỉnh Kiev và một số khu vực khác của Ukraine tạm thời mất kết nối Internet.

Sau các cuộc tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/9 đã triệu tập cuộc họp của Bộ Tổng tư lệnh tối cao. Các quan chức và lãnh đạo cơ quan an ninh được yêu cầu triển khai thêm biện pháp bảo vệ hạ tầng viễn thông của đất nước.

Những vụ tập kích trên diễn ra trong bối cảnh Nga ngày càng nhắm tới hạ tầng kỹ thuật số và hệ thống liên lạc của Ukraine, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ các dịch vụ Internet và thông tin di động có thể bị gián đoạn trên quy mô lớn hơn.