Phần Lan tăng cường hoạt động quân sự sát biên giới Nga, ông Medvedev lên tiếng

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, ông Medvedev ngày 8/9 cho rằng Helsinki đang “đi theo con đường chuẩn bị chiến tranh dưới vỏ bọc phòng thủ” và khẳng định Phần Lan “nhiều khả năng đang xây dựng bàn đạp cho một cuộc tấn công nhằm vào Nga”.

Theo ông Medvedev, NATO hiện “tham gia toàn diện” vào những nỗ lực này, tích cực hoạt động trong lãnh thổ Phần Lan ở đất liền, trên biển, trên không, ngoài vũ trụ và trong không gian mạng. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga chỉ ra sự hiện diện ngày càng rõ của hạ tầng và bộ chỉ huy NATO tại miền bắc Phần Lan, coi đây là dấu hiệu của kế hoạch quân sự lâu dài nhằm vào Nga.

Ông Medvedev nhắc đến việc NATO lập bộ chỉ huy cấp quân đoàn ở thành phố Mikkeli và xây dựng căn cứ tiền phương tại Ivalo, chỉ cách biên giới Nga khoảng 40 km. “Các doanh trại mới đang được dựng lên. Việc làm rõ chúng nhắm đến mục tiêu nào là điều không cần thiết nữa”, ông Medvedev nói.

Trong khi ông Medvedev bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của NATO, Phần Lan cũng công bố hình ảnh cho thấy Nga có những động thái tăng cường lực lượng gần biên giới. Đài Yle của Phần Lan dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ Lupche-Savino ở Kandalaksha (tỉnh Murmansk, giáp biên giới Phần Lan) đang được mở rộng, từ một kho chứa cũ thành căn cứ quân sự hoàn chỉnh.

Chính quyền địa phương xác nhận Nga đang xây dựng nhà ở và công trình cho một lữ đoàn pháo binh cùng đơn vị công binh, đồng thời hình thành khu quân sự mới để triển khai lực lượng. Đây là lần mở rộng hạ tầng quân sự rõ rệt đầu tiên của Nga sát Phần Lan kể từ khi nước này gia nhập NATO.

Đài Yle cũng cho biết Nga còn có hoạt động mở rộng tại các căn cứ ở eo đất Karelia và thành phố Petrozavodsk. Nhiều khí tài mới xuất hiện ở doanh trại Sapyornoye, còn các vị trí phòng thủ quanh Petrozavodsk đang được củng cố.

Chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh Marko Eklund ước tính căn cứ Lupche-Savino sẽ đón khoảng 2.000 binh sĩ và Nga có thể đang xây dựng Quân đoàn số 44 tại Karelia. Nếu hoàn tất, lực lượng Nga ở Quân khu Leningrad có thể tăng lên gần 100.000, so với khoảng 30.000 trước năm 2022.