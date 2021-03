Nữ cảnh sát Trung Quốc tống tiền 9 quan chức

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 13:00 PM (GMT+7)

Từ ngày 11/3, vụ án một nữ cảnh sát 9X ở Liên Vân Cảng, Giang Tô tống tiền quan chức đang gây rúng động dư luận Trung Quốc. Cô ta quan hệ tình ái với một loạt cán bộ công chức rồi thực hiện hành vi tống tiền.

Bản án hình sự số 166/2020 ngày 29/12/2020 của Tòa án nhân dân huyện Quán Nam cho thấy bị cáo Hứa Diễm, sinh ngày 14/10/1994 tại huyện Quán Vân, tỉnh Giang Tô, tốt nghiệp đại học, vốn là cảnh sát phụ của Phân cục Hải Châu thuộc Cục Công an Liên Vân Cảng.

Viện kiểm sát huyện Quán Nam cáo buộc trong thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 4/2019, Hứa Diễm có quan hệ bất chính với nhiều quan chức nhà nước cùng lúc hoặc không gián đoạn, sau đó dùng người thân tìm đến họ để gây rối, lấy các lý do phá thai, phí chia tay, nắm được điểm yếu các cán bộ công chức sợ ảnh hưởng đến công việc, gia đình, danh tiếng nếu bị phanh phui nên đã tống tiền thành công 9 người tổng số 3,726 triệu NDT.

Nữ cảnh sát Hứa Diễm

Bản án cho thấy từ tháng 3/2014 đến tháng 1/2015, Hứa Diễm đã có quan hệ tình dục không chính đáng với Tôn X, Đồn trưởng cảnh sát Nam Cương và đòi Tôn 1 triệu NDT; tháng 5/2014 đến tháng 8, Hứa Diễm có quan hệ tình dục không chính đáng với Chu Ất, khi đó là Đồn trưởng cảnh sát Thị Trang và đòi Chu 100.000 NDT; từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2016, Hứa Diễm đã có quan hệ không đúng mực với Khấu X, Cục phó Công an huyện và đòi 200.000 NDT; từ tháng 6 đến tháng 7/2016, cô ta có quan hệ bất chính với Trần X Giáp, Chủ tịch Công đoàn của Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em huyện rồi đòi 108.000 NDT; từ tháng 9 đến tháng 12/2016, Hứa Diễm có quan hệ tình dục với Quan X, hiệu trưởng trường Tiểu học Trung tâm ở thị trấn rồi đòi 450.000 NDT; từ tháng 5 đến tháng 6/2017, Hứa Diễm có quan hệ tình dục không chính đáng với Lam X, Phó giám đốc Trung tâm Y tế và đòi 150.000 NDT; từ tháng 7/2017 đến tháng 8, Hứa Diễm có quan hệ tình dục không chính đáng với Từ X, một nhân viên kho thuốc của Trung tâm Y tế Thị trấn và yêu cầu 298.000 NDT; từ tháng 3/2018 đến tháng 4/2019, Hứa Diễm có quan hệ tình dục không chính đáng với Lưu X lúc đó là Phó Cục trưởng Phân cục CA Hải Châu của Sở Công an Liên Vân Cảng, sau đó cô ta yêu cầu Lưu tổng cộng 1,08 triệu NDT với lý do trả tiền cọc mua nhà, bồi thường khi phá thai và bồi thường khi chia tay...

Tòa án huyện Quán Nam cho rằng bị cáo Hứa Diễm đã nhiều lần sử dụng các biện pháp đe dọa hoặc cưỡng bức để tống tiền và tài sản của người khác nhằm mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, số tiền lên tới 3,726 triệu NDT. Số tiền này rất lớn và hành động của ả đã cấu thành tội tống tiền. Hứa Diễm bị kết án 13 năm tù về tội tống tiền và nộp phạt 5 triệu NDT, tòa án đã thu hồi khoản thu nhập bất hợp pháp 3,726 triệu NDT của bị cáo.

Phóng viên trang Fengmian lưu ý rằng bản án cho thấy khoản Hứa Diễm tống tiền cao nhất là 1,28 triệu Nhân dân tệ, nạn nhân là “Lưu X Ất”. Từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2016, ông ta là Đồn trưởng cảnh sát Lộ Nam, Phân cục CA Hải Châu của thành phố Liên Vân Cảng. Từ tháng 3/2018 đến tháng 4/2019, Lưu được thăng chức làm Phó Cục trưởng Phân cục CA Hải Châu.

Đằng sau vụ án, vì 8 trong số 9 người bị tống tiền là công chức nhà nước nên cư dân mạng cũng quan tâm liệu họ có bị trừng phạt hay không. Bản án tuyên bố những người bị tống tiền là Cục trưởng cảnh sát huyện Quán Vân, Cục phó Phân cục Hải Châu của công an Liên Vân Cảng, Chủ tịch Công đoàn Viện sức khỏe bà mẹ và trẻ em huyện, Hiệu trưởng trường tiểu học trung tâm...

Vào ngày 12/3, phóng viên Fengmian đã gọi cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật huyện Quán Vân, nhưng không ai trả lời. Các nhân viên của Cục Công an huyện cho biết những người bị tống tiền đã bị xử lý, nhưng “kết quả cụ thể không rõ”; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quán Vân chuyển văn bản trả lời của Ủy ban kiểm tra kỷ luật: “Các công chức liên quan đã bị xử lý, nhưng không tiện công bố kết quả cụ thể trong thời gian này ”. Đêm 12/3, Tân Hoa xã phát bản tin nói 7 quan chức liên quan vụ án đều đã bị xử lý kỉ luật cách chức trong, ngoài đảng...

Vụ án Hứa Diễm đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng Internet Trung Quốc. Theo nội dung bản án, Hứa Diễm từng đòi 1 triệu NDT từ Tôn X, một đồn trưởng cảnh sát, khiến nhiều cư dân mạng gọi là “quan chức nhỏ sao có nhiều tiền như vậy”. Sự phẫn nộ của cư dân mạng chủ yếu hướng đến tình trạng tham nhũng trong quan trường Trung Quốc.

Quan chức tham nhũng, nhận hối lộ, đổi quyền lấy sắc... những tệ nạn hủ bại trong chính quyền Trung Quốc luôn bị chỉ trích. Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, đã liên tục đẩy mạnh công tác chống tham nhũng và tăng cường các nỗ lực chấn chỉnh.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nu-canh-sat-trung-quoc-tong-tien-9-quan-chuc-1806196.tpoNguồn: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nu-canh-sat-trung-quoc-tong-tien-9-quan-chuc-1806196.tpo