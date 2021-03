Mỹ: Nữ y tá xinh đẹp được mời làm mẫu cho tạp chí áo tắm danh tiếng

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 14:00 PM (GMT+7)

Một cô gái xinh đẹp đã trở thành người mẫu mới của tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated của Mỹ chỉ vài tháng sau khi làm y tá.

Nữ y tá kiêm người mẫu Maggie Rawlins. Ảnh: IM

Theo New York Post, Maggie Rawlins, 28 tuổi, đã hưởng ứng lời kêu gọi tuyển dụng nữ y tá tại thành phố New York, bang New York, Mỹ vào cuối tháng 3/2020.

"Khi còn đang làm việc ở thành phố Los Angeles, bang California, tôi có đặt vé máy bay trở về quê nhà ở Nam Carolina và dự định ở lại đây chừng một tháng. Nhưng sau đó, tôi thấy lời kêu gọi của giới chức y tế New York nên quyết định đăng ký", Rawlins chia sẻ với New York Post.

Rawlins đăng ký làm y tá trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Instagram

Cô có năng khiếu và được đào tạo làm người mẫu từ tuổi thiếu niên. Ảnh: IM

"Tôi có kỹ năng của một y tá và cho rằng đó là trách nhiệm cao nhất của bản thân. Có rất nhiều trở ngại khi trở thành một nữ y tá nhưng nếu đam mê thì mọi chuyện đều có thể", nữ y tá 28 tuổi chia sẻ.

Rawlins được đào tạo trở thành người mẫu từ tuổi thiếu niên nhưng luôn muốn trở thành một y tá giống bà cô, người làm việc tại khoa sản.

Sau khi chia tay ghế nhà trường, Rawlins làm y tá chuyên khoa ung thư máu tại một cơ sở y tế ở quê nhà Nam Carolina. Sau một thời gian làm việc, cô nhận được liên hệ từ một công ty người mẫu ở thành phố Miami, bang Florida.

"Ban đầu, tôi nghĩ đó là một trò lừa đảo nhưng sếp của tôi khuyến khích nên thử để biết. Sếp của tôi đảm bảo sẽ giữ "chỗ" cho tôi để nếu không cảm thấy hứng thú với công việc người mẫu, tôi có thể quay lại đây tiếp tục làm y tá", Rawlins chia sẻ.

Trong thời gian làm người mẫu ở Miami, Rawlins tình nguyện tham gia tổ chức phi lợi nhuận OneWorld Health để giấy phép y tá vẫn được duy trì. Cô gái xinh đẹp cũng đi tới các quốc gia như Uganda và Nicaragua trong vai trò của một y tá.

Rawlins trở thành người mẫu mới của tạp chí áo tắm danh tiếng. Ảnh: tạp chí áo tắm Sports illustrated

Tháng 12/2020, Rawlins nhận được cuộc gọi từ tạp chí bikini danh tiếng Sports Illustrated.

"Tôi không thể ngờ mình lọt vào 'tầm ngắm' của Sports Illustrated. Tôi nhận được cuộc gọi từ quản lý của mình với nội dung mọi thứ đã sẵn sàng để đàm phán với tạp chí danh tiếng này. Hai tiếng sau, quản lý của tôi nói: 'Cô sẽ hợp tác với Sports Illustrated và chụp hình sau 3 tuần nữa'", nữ y tá chia sẻ.

Khi đó, Rawlins phải nhanh chóng tập luyện để lấy lại vóc dáng.

Nữ y tá kiêm người mẫu hy vọng rằng, khoảnh khắc cô mặc bikini xuất hiện trên tạp chí danh tiếng sẽ mang lại nhìn nhận tích cực về các y bác sĩ.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng bản thân chỉ ở trong đó 3 tuần. Điều này chẳng là gì so với những hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ ngày ngày cứu giúp bệnh nhân. Covid-19 cũng không làm họ nản lòng", Rawlins chia sẻ.

MJ Day, biên tập viên của tạp chí Sports Illustrated, nói về Rawlins: "Chúng tôi gặp Rawlins trong lần đầu tiên cô ấy tới thành phố New York sau khi quyết tâm theo đuổi nghề người mẫu. Và chúng tôi nhận thấy sự nghiệp của cô ấy phát triển từng ngày".

