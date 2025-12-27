Nóng thế giới ngày 27/12: Thái Lan - Campuchia dự kiến ký thỏa thuận ngừng bắn

Thời sự quốc tế hôm nay (27/12) ghi nhận những tin tức nóng đáng chú ý trên thế giới sau đây:

Hy vọng hòa bình Thái Lan - Campuchia: Theo kế hoạch, đại diện cấp cao Bộ Quốc phòng Thái Lan và Campuchia dự kiến chính thức ký kết thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 27/12, mở ra hy vọng về việc lập lại trật tự và ổn định tại các điểm nóng dọc biên giới.

Quốc kỳ Thái Lan và Campuchia. Ảnh: Reuters.

Trong ngày 26/12, tại cửa khẩu quốc tế Ban Phakkat, tỉnh Chanthaburi (Thái Lan), Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa hai nước đã kết thúc phiên họp lần thứ ba cấp Ban Thư ký. Sau hơn 4 giờ làm việc thực chất, phái đoàn Campuchia do Thiếu tướng Yem Boraden dẫn đầu đã chuyển bản dự thảo thỏa thuận lần thứ sáu cho phía Thái Lan. Dự thảo đã được điều chỉnh nhiều lần để phù hợp với yêu cầu của cả hai bên.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Thủ tướng Campuchia về tình hình biên giới Thái Lan. Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 25/12 cho biết, Ngoại trưởng Marco Rubio tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình biên giới giữa Thái Lan và Campuchia trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hun Manet.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng nước này Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campchia Hun Manet về tình hình biên giới Thái Lan. Theo đó, ông Rubio bày tỏ sự quan ngại về tình trạng bạo lực đang diễn ra và nhắc lại mong muốn hoà bình của Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó, phía Mỹ cũng kêu gọi sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ Hiệp định Hoà bình Kuala Lumpur mà Washington làm trung gian.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị mức án 10 năm tù giam: Hôm 26/12, Tòa án trung ương thủ đô Seoul (Hàn Quốc) mở phiên xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với các tội danh cản trở thi hành công vụ đặc biệt và lạm dụng chức quyền. Tại đây, Nhóm kiểm sát đặc biệt của Hàn Quốc đề nghị mức án tổng cộng là 10 năm tù đối với cựu Tổng thống.

Đây là lần đầu tiên Nhóm kiểm sát đặc biệt của Hàn Quốc đưa ra đề nghị mức án đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong quá trình điều tra xét xử vụ án liên quan đến lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng do ông Yoon ban bố và thu hồi trong đêm 3/12/2024.

Tấn công đẫm máu bằng dao trong ngày Giáng sinh tại Thụy Điển: Ngày 25/12, một vụ tấn công nghiêm trọng bằng hung khí đã xảy ra tại đô thị Boden, miền Bắc Thụy Điển, khiến nhiều người thương vong và gây rúng động dư luận trong dịp lễ cuối năm.

Theo thông tin từ phía lực lượng chức năng, vào trưa ngày Giáng sinh 25/12 (giờ địa phương), một nam thanh niên ngoài 20 tuổi đã cầm dao tấn công điên cuồng vào đám đông gần khu dân cư Boden. Vụ việc khiến một phụ nữ 55 tuổi tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Thụy Điển. Ảnh: Reuters.

Myanmar ấn định vòng bỏ phiếu thứ 3 trong cuộc tổng tuyển cử: Truyền thông Myanmar đưa tin chính quyền quân sự nước này dự kiến tổ chức vòng bỏ phiếu thứ ba của cuộc tổng tuyển cử vào ngày 25/1, trong bối cảnh cuộc nội chiến tại quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang diễn biến phức tạp.

Hai vòng bỏ phiếu đầu tiên dự kiến được tổ chức vào ngày 28/12/2025 và 11/1/2026, với sự tham gia của 202 trong tổng số 330 khu vực bầu cử trên cả nước.

Vòng bỏ phiếu thứ ba sẽ diễn ra tại 63 khu vực, theo thông báo của chính quyền quân sự cầm quyền đăng trên tờ Global New Light of Myanmar. Thời điểm kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử hiện vẫn chưa được công bố.

Triều Tiên sẽ xây thêm nhà máy sản xuất vũ khí khí tài mới?: Truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 26/12 cho biết trong chuyến thị sát nhà máy quân khí vừa diễn ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã công khai kế hoạch xây dựng mới một nhà máy sản xuất vũ khí khí tài quân sự.

Phát biểu tại nhà máy quân khí, ông Kim Jong Un nhấn mạnh nhu cầu đang ngày một tăng cao của Triều Tiên về tên lửa và pháo, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan mở rộng sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu nêu trên.

Nga phát triển tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới kế nhiệm lớp Borei: Nga xác nhận đang phát triển tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới nhằm kế nhiệm lớp Borei, tích hợp phương tiện không người lái dưới nước và các hệ thống vũ khí công nghệ cao, hướng tới tăng cường năng lực răn đe hạt nhân và tác chiến tại Bắc Cực.

Trong bối cảnh Hải quân Mỹ thúc đẩy chương trình tàu ngầm lớp Columbia và Anh triển khai dự án Dreadnought, Nga vừa chính thức xác nhận đang phát triển tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân thế hệ thứ năm, mở ra một chương mới trong cạnh tranh chiến lược dưới lòng biển.

Một tàu hậu cần của Hải quân Hoàng gia Anh theo sát một tàu ngầm Nga khi đi qua eo biển Manche. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh.

Nga nói Ukraine chuẩn bị tổng động viên quy mô lớn: Theo Bộ Ngoại giao Nga, chính quyền Ukraine có kế hoạch tổng động viên, dự kiến gọi nhập ngũ khoảng 2 triệu người vào đầu năm 2026.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cho biết Ukraine có thể sớm ban hành lệnh tổng động viên toàn diện. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/12, bà Zakharova nói rằng các cơ quan tuyển quân của Ukraine đã được chỉ đạo phát hành khoảng 2 triệu giấy gọi nhập ngũ vào đầu năm 2026.

Mỹ không kích phiến quân Hồi giáo IS ở Nigeria theo đề nghị của nước này: Tối 25/12 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh thực hiện một cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Tây Bắc Nigeria theo đề nghị của chính phủ nước này.

Viết trên mạng xã hội Truth Social tối 25/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc tấn công được thực hiện theo chỉ thị của ông với tư cách là Tổng tư lệnh. Ông Trump mô tả đây là một đòn tấn công mạnh nhằm vào các phần tử "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng mà ông cáo buộc đã tiến hành các vụ thảm sát dã man, chủ yếu nhằm vào những người Kitô hữu ở Tây Bắc Nigeria.

Nghị sĩ Đan Mạch nói Copenhagen đủ sức “mua lại các bang của Mỹ”: Nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ Đan Mạch cho rằng nền kinh tế Đan Mạch đủ mạnh để mua lại các bang của Mỹ, giữa lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm đặc phái viên phụ trách Greenland và thúc đẩy quan điểm đưa vùng lãnh thổ tự trị này trở thành một phần của Mỹ.

Nghị sĩ bảo thủ Đan Mạch Rasmus Jarlov ngày 25/12 cho rằng nền kinh tế Đan Mạch hiện đủ mạnh để có thể bắt đầu “mua lại các bang của Mỹ”. Phát biểu này được ông đăng tải trên mạng xã hội X, trong bối cảnh có nhiều tranh luận liên quan tới các tuyên bố của Mỹ về Greenland.

Ba Lan chặn máy bay Nga trên biển Baltic: Ngày 25/12, Quân đội Ba Lan cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này đã chặn và hộ tống một máy bay trinh sát của Nga rời khỏi khu vực Biển Baltic, gần không phận Ba Lan.

Trong một thông báo được đưa ra ngày 25/12, Bộ chỉ huy tác chiến Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết, Quân đội nước này đã phát hiện một máy bay trinh sát của Nga hoạt động trên vùng biển quốc tế, gần ranh giới không phận Ba Lan. Máy bay Nga không xâm phạm không phận, tuy nhiên sự hiện diện của phương tiện này đòi hỏi phản ứng nhanh chóng để đảm bảo an ninh. Do đó, các phi công Ba Lan đã nhận dạng, chặn và hộ tống máy bay Nga cho đến khi chiếc máy bay này rời khỏi khu vực trách nhiệm của Ba Lan.

Bạo lực của người định cư Israel nhằm vào người Palestine gia tăng: Cảnh sát Israel hôm 25/12 thông báo, đã bắt giữ 5 người định cư Israel, với cáo buộc liên quan đến vụ tấn công vào 1 ngôi nhà của người Palestine ở Bờ Tây, khiến 1 trẻ em bị thương.

Theo hãng thông tấn Palestine, một nhóm người định cư có vũ trang đã ném đá vào nhà cửa và tài sản của người Palestine hôm 24/12, tại thị trấn Sair, phía Bắc Hebron ở Bờ Tây, khiến 1 bé gái 8 tháng tuổi bị thương. Cảnh sát Israel tuyên bố, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ do liên quan đến các vụ bạo lực nghiêm trọng tại thị trấn Sair, xác nhận việc 1 bé gái Palestine đã bị thương.

Trong khi đó, Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào Lebanon, áp chế quân sự mạnh mẽ lên các lực lượng đối địch trong khu vực. Hôm 25/12, quân đội Israel mở thêm nhiều cuộc không kích dữ dội vào Lebanon, hạ sát một số thành viên cấp cao của Phong trào Hezbollah và đồng minh.