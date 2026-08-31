Cập nhật: Mỹ tấn công Iran bất thình lình, Tehran đáp trả dữ dội

Ảnh vệ tinh của đảo Larak thuộc Iran. Ảnh Getty

Đảo Larak nằm gần điểm hẹp nhất của eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển huyết mạch vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin, các vụ nổ đã được nghe thấy gần đảo vào tối Chủ nhật.

Theo Axios dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, Đại úy Tim Hawkins, lực lượng Mỹ được cho là đã nhắm mục tiêu vào hai bệ phóng tên lửa của Iran đặt trên đảo.

Ông Hawkins cho biết: “Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã được quan sát thấy đang chuẩn bị phóng tên lửa mang theo thủy lôi về phía eo biển Hormuz”, nhưng không đưa ra ngay bằng chứng hình ảnh nào để chứng minh điều đó.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ trả đũa, cho rằng cuộc tấn công đã gây ra "sự hy sinh và thương vong cho một số chiến binh và công dân của chúng tôi".

Cuộc tấn công diễn ra chưa đầy một tuần sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã hoàn thành việc rà phá thủy lôi khỏi các tuyến đường vận chuyển quốc tế qua eo biển Hormuz. Washington cũng duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran.

Cuộc tấn công diễn ra sau một thời gian tương đối lắng dịu trong các hành động quân sự trực tiếp của Mỹ chống lại Iran. Các cuộc tấn công lớn cuối cùng của Mỹ vào lãnh thổ nước này được thực hiện vào ngày 29 tháng 7, ngay sau vụ tấn công tên lửa của Iran vào một căn cứ của Mỹ ở Jordan.

Tuần trước, Washington tuyên bố một "cuộc tấn công kinh tế " nhằm vào Iran, khi chính quyền Trump chuyển trọng tâm từ hành động quân sự quy mô lớn sang gây áp lực kinh tế. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có những báo cáo về việc kho dự trữ vũ khí và tên lửa đánh chặn quan trọng của Mỹ đang cạn kiệt, mặc dù Tổng thống Donald Trump đã kịch liệt phủ nhận việc quân đội đang thiếu hụt.

Làn sóng trừng phạt mới nhất của Mỹ nhắm vào các thực thể, cá nhân và tàu thuyền ở nhiều khu vực pháp lý, với lý do Washington đưa ra là nhằm cô lập Tehran về mặt tài chính và cắt đứt nguồn thu nhập của chính phủ Iran.

Mỹ có thể tấn công hạt nhân Iran trong bối cảnh bế tắc

Cựu cố vấn chống khủng bố của tổng thống Mỹ Joe Kent đã nói với người dẫn chương trình podcast Tucker Carlson rằng, Mỹ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran sau khi thất bại trong việc lật đổ giới lãnh đạo nước này bằng các biện pháp thông thường.

Vào tháng Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rằng “toàn bộ nền văn minh của Iran sẽ diệt vong” nếu Tehran không đồng ý với các yêu cầu của Washington. Kể từ đó, ông Trump đã nhiều lần đưa ra những lời đe dọa tương tự, nói rằng lực lượng Mỹ có thể phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của nước này, bao gồm các nhà máy điện và cầu cống.

Xuất hiện trên chương trình của Carlson ngày 29/8, ông Kent mô tả phương án hạt nhân là khả thi, nói rằng “chúng ta sẽ thật ngốc nghếch nếu nghĩ rằng điều này không thể xảy ra ở đây, trong tình huống hiện tại, đặc biệt là khi chính quyền Trump đang vội vã tìm cách thoát khỏi tình thế này".

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