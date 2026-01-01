Nổ súng đón chào năm mới tại Pakistan, 25 người bị thương

Trong khi đó, cảnh sát nước này đã bắt giữ 56 nghi phạm nhằm ngăn chặn hành vi nguy hiểm này. Lực lượng cứu hộ tại Karachi ghi nhận 5 người bị thương ở các khu Korangi, Golimar, Five Star và New Sabzi Mandi của Karachi sau các vụ nổ súng đón chào năm mới. Những người bị thương có cả phụ nữ và trẻ em.

Bình minh đầu tiên của năm mới 2026 bên Tháp Bahria Icon ở Karachi, Pakistan. Ảnh: Reuters

Trong một vụ việc khác ở Chanesar Goth, một người đàn ông bị thương sau khi bị trúng một viên đạn từ một hướng không xác định.

Trước đó, trong ngày cuối cùng của năm 2025, cảnh sát Karachi đã công bố các hình phạt và chế tài xử lý nghiêm khắc đối với những người liên quan đến vụ nổ súng lên trời để ăn mừng năm mới trong đêm giao thừa. Phó Tổng thanh tra cảnh sát Karachi (AIGP) Jawed Odho cho biết chính quyền sẽ xác định các cá nhân có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp thông qua hệ thống camera giám sát của thành phố.

Trong đêm giao thửa đón năm mới 2026, cảnh sát giao thông tại Karachi cũng đã được triển khai tại các địa điểm quan trọng để đảm bảo việc di chuyển, đi lại thông suốt cho người dân. Quan chức cảnh sát Karachi cũng nhấn mạnh mục tiêu là biến thành phố này trở thành khu vực không có tội phạm. Lực lượng an ninh Pakistan cũng kêu gọi người dân hạn chế bắn súng, thực hiện các hành vi nguy hiểm, liều lĩnh khi đón năm mới.