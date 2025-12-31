Thế giới hân hoan chào đón Năm mới 2026

Từ Thái Bình Dương đến châu Mỹ, các thành phố đã sẵn sàng đón chào Năm mới với hàng triệu người theo dõi trực tiếp và qua màn hình.

Lễ đón Năm mới quy mô lớn đầu tiên trên thế giới sẽ diễn ra tại Auckland của New Zealand, nơi sự khởi đầu của năm 2026 sẽ được đánh dấu bằng màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa. Tháp Sky Tower mang tính biểu tượng của Auckland sẽ được thắp sáng khi đất nước này đón chào Năm mới sớm hơn phần còn lại của thế giới.

An ninh siết chặt quanh Nhà hát Opera Sydney trước màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa truyền thống, với khoảng 2.500 sĩ quan liên tục tuần tra trong khu vực

Sau New Zealand, sự chú ý sẽ chuyển sang Sydney, nơi sự kiện đón Năm mới sôi động và đầy màu sắc sẽ được tổ chức tại cầu Cảng Sydney. Cảng này sẽ là nơi diễn ra một trong những màn trình diễn pháo hoa được xem nhiều nhất thế giới.

Tại châu Á, bữa tiệc ánh sáng lung linh dự kiến sẽ thắp sáng Quảng trường Gwanghwamun ở Thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong sự kiện đếm ngược đón mừng Năm mới. Chương trình còn bao gồm các buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp và trình diễn thời trang truyền thống, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách quốc tế.

Người dân ở Trung Đông cũng sẽ được chứng kiến sự kiện đón Năm mới 2026 hoành tráng, với màn trình diễn ánh sáng đầy màu sắc được lên kế hoạch tại tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Tại Nam Mỹ, thành phố Rio de Janeiro của Brazil có kế hoạch bắn pháo hoa kéo dài 12 phút kết hợp cùng màn trình diễn của 1.200 thiết bị bay không người lái (drone) trên bầu trời.

Một trong những sự kiện được chờ đợi nhất trên thế giới là sự kiện đếm ngược và thả quả cầu chào Năm mới 2026 tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York, Mỹ trong đêm Giao thừa.

Quả cầu khổng lồ có đường kính 3,8m, nặng 5,6 tấn, được trang trí bằng 5.280 viên pha lê Waterford thủ công và đèn LED để phát ra ánh sáng rực rỡ. Khoảnh khắc quả cầu rơi xuống mang thông điệp báo hiệu thời gian trôi qua, cũng là lúc mỗi người khép lại những chuyện cũ và chờ đón điều may mắn trong Năm mới.