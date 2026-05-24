Nổ lớn gần ga tàu ở Pakistan, ít nhất 24 người thiệt mạng

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ xảy ra gần ga Chaman Phatak, thành phố Quetta, Pakistan khi một đoàn tàu chở quân nhân đi qua khu vực. Sức ép từ vụ nổ khiến một phần đoàn tàu bị hư hại, nhiều phương tiện đỗ gần hiện trường bị phá hủy, cửa kính các tòa nhà xung quanh vỡ tung.

Các nạn nhân bị thương đang được đưa ra khỏi toa tàu bị lật trên đường ray tại hiện trường vụ nổ bom ở Quetta, Pakistan. Ảnh: AP

Các nguồn tin cứu hộ cho biết hơn 50 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Chính quyền Quetta lập tức ban bố tình trạng khẩn tại các bệnh viện công, huy động thêm bác sĩ và nhân viên y tế để tiếp nhận nạn nhân.

Sau vụ việc, tuyến tàu Jaffar Express chạy từ Quetta tới Peshawar đã phải tạm dừng hoạt động nhằm bảo đảm an toàn.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Pakistan, Babar Yousafzai, cho biết toàn bộ lực lượng chức năng tại thành phố đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân tránh xa khu vực hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Trong khi đó, tổ chức ly khai Baloch Liberation Army (BLA) tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong thông cáo được công bố sau vụ nổ, người phát ngôn của nhóm này cho biết mục tiêu là đoàn tàu vận chuyển lực lượng quân sự từ khu vực Quetta Cantt.

BLA là nhóm vũ trang hoạt động nhiều năm tại tỉnh Balochistan, khu vực giàu tài nguyên nhưng thường xuyên bất ổn bởi xung đột giữa lực lượng ly khai và chính phủ Pakistan.

Hiện giới chức Pakistan chưa công bố con số thương vong cuối cùng. Công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được triển khai.