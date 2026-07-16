Kiev chao đảo: Phó Tư lệnh Không quân Ukraine từ chức, cảnh báo thảm họa sau cú "trảm tướng" gây sốc của ông Zelensky

Đại tá Pavlo Yelizarov, Phó Tư lệnh Không quân Ukraine. Ảnh Mykhailo Fedorov/Telegram)

Trong lá đơn từ chức của mình, Đại tá Yelizarov đưa ra cảnh báo đanh thép: Việc loại bỏ ông Fedorov - người vốn coi cải cách lĩnh vực phòng không là ưu tiên hàng đầu - sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như làm gia tăng thương vong và thiệt hại cho Ukraine trước các đợt tập kích bằng tên lửa và drone từ phía Nga.

"Tôi tin rằng việc loại bỏ ông M. Fedorov là một tổn thất to lớn đối với năng lực quốc phòng của đất nước", ông Yelizarov viết trên Facebook, kèm theo bản sao lá đơn từ chức.

"Cú sốc" chính trị tại Kiev

Việc ông Fedorov bị bãi nhiệm đang tạo ra làn sóng bất bình lớn, bởi ông là vị Bộ trưởng Quốc phòng được cả quân đội lẫn dân thường tín nhiệm nhờ chương trình cải cách quyết liệt.

Trong 6 tháng tại vị, ông Fedorov đã thiết lập hệ thống đánh giá sau tác chiến (After-Action Review) vô cùng tỉ mỉ cho mỗi vụ tập kích đường không, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để củng cố lưới lửa phòng không trên toàn quốc.

Ông Yelizarov từng được ông Fedorov tin tưởng bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Không quân vào tháng 1/2026, dựa trên thành tích xuất sắc khi lãnh đạo "Nhóm Lasar" - một trong những đơn vị drone hiệu quả nhất chuyên thực hiện các đòn tấn công độ chính xác cao thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Từ chức

Trong đơn từ chức, ông Yelizarov khẳng định không có ý định tiếp tục phục vụ trong Lực lượng Vũ trang, kể cả trong lực lượng dự bị.

Về lý do thôi việc, ông viện dẫn "hoàn cảnh gia đình" theo quy định tại điểm 3, khoản 12, điều 26 của Luật Nghĩa vụ Quân sự Ukraine, bao gồm các lý do như chăm sóc người thân đau ốm, thành viên gia đình khuyết tật hoặc nuôi dạy con cái.

Sự ra đi của ông Yelizarov, cùng với sự kiện ông Fedorov bị cách chức, được giới quan sát đánh giá là đợt biến động nhân sự cấp cao gây chấn động nhất trong bộ máy an ninh của Ukraine kể từ đầu năm đến nay.