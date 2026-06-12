Shakira lắc hông gây bão trước 80.000 người ở khai mạc World Cup

Rạng sáng 12/6, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại khi World Cup 2026 khai màn tại Mexico, mở ra hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ. Shakira đồng hành tại 4 kỳ World Cup trong vai trò nghệ sĩ biểu diễn và góp giọng trong các ca khúc biểu tượng. Lần này, nữ nghệ sĩ người Colombia mở màn ca khúc Dai Dai. Ảnh: Reuters.

Shakira xuất hiện nổi bật trước 80.000 khán giả với trang phục vàng xuyên thấu. Nữ ca sĩ lần đầu biểu diễn trực tiếp ca khúc Dai Dai cùng nghệ sĩ người Nigeria Burna Boy.

Cô mang đến những màn trình diễn bốc lửa cùng dàn vũ công nóng bỏng, những cú lắc hông gây sốt trước 80.000 cổ động viên. Sau 40 năm, Mexico mới lại được tận hưởng không khí World Cup ngay tại sân nhà, đây là lần thứ 3 quốc gia này đăng cai tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Năm nay, có đến 48 đội tuyển tham dự

Khắp các diễn đàn, khán giả nóng lên trước sự trở lại của Shakira tại lễ khai mạc. Sau nhiều năm, nữ nghệ sĩ trở thành thương hiệu không thể thay thế ở lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Shakira khẳng định vị thế nữ hoàng World Cup.

Danh ca người Italy Andrea Bocelli diện vest bảnh bao trình diễn ca khúc nổi tiếng.

Ngoài Shakira, danh ca nức tiếng Bocelli, lễ khai mạc có sự góp mặt của nhiều giọng ca Latinh hàng đầu. Ca sĩ Danny Ocean có màn chào sân World Cup 2026 ấn tượng, ngoài ra còn có nghệ sĩ Colombia J Balvin.

Ban nhạc nổi tiếng Mana biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 trước sự reo hò của cổ động viên. Chương trình diễn ra khoảng 20 phút với nhiều tiết mục đậm bản sắc văn hóa Latinh.

Lễ khai mạc tại Mexico City mở đầu chuỗi sự kiện được tổ chức ở Mexico, Canada và Mỹ. Sau 40 năm, cổ động viên Mexico tận hưởng không khí World Cup trên sân nhà.

Sân Azteca là một trong những biểu tượng của bóng đá thế giới. Sân bóng khánh thành năm 1966, từng chứng kiến huyền thoại Pelé nâng cao cúp vàng World Cup 1970. Đây cũng là sân bóng chứng kiến khoảnh khắc Maradona làm nên lịch sử với hai bàn thắng bàn tay Chúa và bàn thắng thế kỷ ở trận tứ kết Argentina gặp Anh ở trận tứ kết World Cup 1986.