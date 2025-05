Những lãnh đạo nào sẽ đến Nga dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng?

Ông Yury Ushakov - trợ lý của tổng thống Nga - cho biết sẽ có đại diện của 29 quốc gia, bao gồm nguyên thủ quốc gia và đại sứ, đến Moscow trong tuần này để tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5 - dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II.

Buổi lễ diễn ra với màn duyệt binh truyền thống tại Quảng trường Đỏ, theo đài RT.

Theo ông Ushakov, nhiều nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề lễ kỷ niệm.

Ông Yury Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga. Ảnh: TASS

Trong số những lãnh đạo được xác nhận sẽ tham dự có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil - ông Luiz Inácio Lula da Silva, Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic, Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro, Tổng thống Ai Cập - ông Abdel Fattah El-Sisi và Thủ tướng Slovakia - ông Robert Fico.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ không tham dự do New Delhi đang trong tình trạng căng thẳng với Pakistan, nhưng Ấn Độ vẫn cử một đoàn đại diện cấp cao đến dự.

Nga cũng đã mời một số lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), như Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban, nhưng Hungary đã từ chối tham dự.

Đại sứ Mỹ tại Nga - bà Lynne Tracy cũng nhận được lời mời, tuy nhiên bà vẫn chưa xác nhận có mặt hay không.

Ngoài các đoàn quân đội Nga, lễ duyệt binh năm nay sẽ có sự tham gia của các lực lượng từ 13 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ai Cập và Việt Nam.

Các cựu chiến binh đến từ nhiều nước như Armenia, Israel, Mông Cổ và Mỹ cũng sẽ đến Moscow để dự lễ.

Ông Ushakov nhận định rằng lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay đang trở thành một sự kiện quốc tế quan trọng, cho thấy vị thế ngày càng lớn của Nga trên trường quốc tế.

Trước đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo nước ngoài không đến Nga vì lý do an ninh. Nga đã phản bác mạnh mẽ, cho rằng ông Zelensky đang đe dọa sự an toàn của người dân.