Những khoảnh khắc không thể quên của năm 2024

Năm qua, thế giới đã chứng kiến loạt sự kiện nóng từ chính trị, quân sự đến thiên tai,... Trước khi bước sang năm mới, cùng điểm lại những khoảnh khắc để đời của năm 2024.

Một tấm biển quảng cáo hiển thị ảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire ngày 21-1. Ông Trump đã giành chiến thắng ở bang này mặc dù phải đối mặt với 91 cáo buộc hình sự trong 4 vụ án. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một cây thánh giá được tìm thấy trên thi thể của một người binh sĩ Nga ở miền Đông Ukraine ngày 20-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một ngôi nhà của người Palestine bị phá hủy ở miền trung Dải Gaza ngày 8-1 sau các đợt không kích của Israel. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của hải quân Mỹ ngày 21 và 22-1 trước khi Mỹ tấn công các kho vũ khí của nhóm vũ trang Houthis (Yemen). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ngày 2-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden vinh danh ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công vào một căn cứ ở Jordan. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trẻ em Palestine tại TP Rafah (cực nam Dải Gaza) ngày 28-2. Ảnh: AFP

Một buổi tưởng niệm nhân vật đối lập Nga Aleksei Navalny tại quảng trường Dam Square (Hà Lan) ngày 17-2 sau khi ông này chết trong nhà tù Nga. Ảnh: AFP

Các nước thả dù hàng viện trợ xuống Dải Gaza ngày 23-4. Ảnh: AFP

Một trận động đất mạnh 7,4 độ richter tấn công Đài Loan vào ngày 3-4. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Đài Loan trong 25 năm qua. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Donald Trump rời tòa trong phiên tòa xét xử hình sự ngày 29-5. Ngày hôm sau, ông bị kết luận phạm 34 trọng tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy vụ bê bối tình dục, khiến ông trở thành cựu tổng thống Mỹ bị kết tội. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cuộc tranh luận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tại TP Atlanta (bang Georgia) ngày 27-6. Cuộc tranh luận là một trong những nguyên nhân khiến Tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng 2024. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cựu Tổng thống Donald Trump giơ nắm đấm sau khi bị ám sát hụt trong lúc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13-7. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cựu Tổng thống Donald Trump tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở TP Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ) ngày 16-7, vài ngày sau khi ông bị ám sát hụt. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ngày 22-8, Phó Tổng thống Kamala Harris chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ, bốn tuần sau khi Tổng thống Joe Biden thông báo dừng tranh cử. Cháu gái của bà, bé Amara Ajagu, theo dõi bà từ bên dưới. Ảnh: THE NEW YORK TIMES