CNN: Ông Trump ngày nay tràn đầy tự tin, khác biệt hoàn toàn so với 8 năm trước

Tổng thống đắc cử Donald Trump năm nay đã giành chiến thắng một cách hết sức thuyết phục. Ảnh: Reuters.

Một Donald Trump khác biệt so với 8 năm trước

Khác với tâm trạng dè dặt và đầy áp lực khi đắc cử năm 2016, Donald Trump lần này tỏ ra tự tin và thoải mái hơn rất nhiều. Theo các nguồn tin thân cận, ông Trump hiện tập trung vào tương lai và đã bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị cho một nhiệm kỳ lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm tới.

Ông Trump đã đề cập một số sự kiện nổi bật sẽ diễn ra trong nhiệm kỳ sắp tới của ông, bao gồm World Cup 2026 và Thế vận hội Olympic.

Một nguồn tin tiết lộ rằng, ông Trump nhận thấy "sự tôn trọng và công nhận xứng đáng" từ các cuộc gọi chúc mừng của hơn 70 nhà lãnh đạo quốc tế - những người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ ông.

Cách đây 8 năm, ông thua sút về phiếu phổ thông so với đối thủ Hillary Clinton và dường như bị ám ảnh bởi điều đó. Lần này, ông Trump đã dẫn trước bà Kamala Harris hơn 4 triệu phiếu phổ thông, mang lại cho ông sự tự tin rằng ông nhận được sự ủng hộ từ đa số người dân và có một nền tảng vững chắc để thực hiện các chính sách hứa hẹn với cử tri Mỹ. Theo các trợ lý, Trump hiện đang tập trung vào việc giải quyết các chính sách mà người dân Mỹ mong muốn ông thực hiện và những gì ông cần để làm những điều đó.

Ông Trump sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới một cách tràn đầy tự tin. Ảnh: Reuters.

Tâm thế của ông Trump cũng có sự chuyển biến rõ rệt so với 8 năm trước, khi ông từng bước vào Nhà Trắng với tâm trạng lo lắng về sự công nhận và tính chính danh của mình do những cáo buộc can thiệp từ Nga.

Tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida, ông Trump đã gặp gỡ tỷ phú Elon Musk – người đã cùng các con đến thăm ông. Trong cuộc tiếp xúc, ông Trump đã đùa rằng ông Musk nên tham gia nội các của mình - một ý tưởng mà ông hiểu rằng khó xảy ra. Tỷ phú Elon Musk sẽ đảm nhận một vai trò trong chính quyền mới nhưng không tham gia vai trò lãnh đạo trong nội các để tránh sự ràng buộc vì ông Musk vẫn muốn tiếp tục điều hành công ty Tesla và SpaceX.

Đây được coi là sự đổi mới của ông Trump trong các mối quan hệ cá nhân. Ông Trump tỏ ra thân thiện và linh hoạt hơn, khác với sự nghi ngờ và phòng thủ thường thấy trong nhiệm kỳ đầu. Một nguồn tin cho biết: “Ông Trump thực sự rất trân trọng sự hỗ trợ của ông Musk và cảm thấy hài lòng với sự hiện diện của vị tỷ phú công nghệ này”.

Tập trung cho công việc mới

So với năm 2016, khi bị chỉ trích vì các quyết định nhân sự có phần vội vàng và thiếu chuẩn bị, ông Trump lần này lại tỏ ra thận trọng hơn rất nhiều. Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, ông Trump hiện đang cân nhắc kỹ lưỡng các vị trí trong nội các. Ông Trump nhận định rằng trong nhiệm kỳ đầu, ông từng chịu ảnh hưởng lớn từ những người xung quanh mình và đôi khi mất đi sự chủ động. Tuy nhiên, lần này ông không ngần ngại tham gia trực tiếp vào quá trình tuyển chọn và đảm bảo rằng những người đồng hành cùng ông phải hoàn toàn phù hợp với mục tiêu và giá trị mà ông đề ra.

Bên cạnh đó, Trump cũng đã có sự chuẩn bị chi tiết cho các sắc lệnh hành pháp quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Ông đã đưa ra các kế hoạch giảm bớt các quy định hạn chế trong khai thác dầu khí, khác xa với những bước đi thận trọng trong lần đầu nhậm chức.

Jason Miller, cố vấn chiến dịch của Trump, khẳng định lần này, chiến thắng phiếu phổ thông “là một sự khác biệt lớn” và mang lại cho Trump sự tự tin để thúc đẩy các chính sách. Ông Trump cảm thấy chiến thắng này mang lại một sự hậu thuẫn toàn quốc và công chúng sẵn lòng ủng hộ các quyết sách của ông.

Ông Trump được kì vọng sẽ tạo ra nhiều thay đổi tích cực cho nước Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris, ông Trump chia sẻ về việc muốn có một quá trình chuyển giao suôn sẻ và không gặp phải bất kỳ rào cản nào. Đây là sự một thay đổi rõ rệt so với cách ông từng đối mặt với quá trình chuyển giao quyền lực vào năm 2017, khi ông không nhận được sự tôn trọng từ phía các quan chức tiền nhiệm. Trả lời phỏng vấn NBC News, ông Trump chia sẻ: “Đó là những cuộc gọi rất lịch sự và tôn trọng lẫn nhau”.

Nhận thức cao hơn về an ninh cá nhân

Ông Trump đã không chơi golf kể từ sau vụ ám sát thứ hai hồi tháng 9/2024 và dự kiến sẽ tiếp tục tạm ngưng các hoạt động giải trí này vì lý do an ninh. Điều này thể hiện nhận thức cao hơn về tầm quan trọng của bảo vệ an ninh cá nhân so với lần đầu nhậm chức, khi ông thường xuyên đi chơi golf để xả stress. Một trợ lý của Trump nhận định: “Ông Trump hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề an ninh và sẽ tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt”.

Tuy nhiên, các trợ lý dự đoán ông Trump sẽ sử dụng sân golf tại căn cứ Không quân Andrews khi trở lại Nhà Trắng. Ông Barack Obama thường chơi golf tại căn cứ này khi còn là Tổng thống Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump chủ yếu chơi golf tại một câu lạc bộ khác của ông ở bang Virginia.

Báo Mỹ CNN kết luận, sự khác biệt rõ rệt trong tâm thế của Trump từ năm 2016 đến nay phản ánh một sự trưởng thành và quyết đoán hơn trong cách ông nhìn nhận trách nhiệm và vai trò của mình. Điều này hứa hẹn một nhiệm kỳ mới đầy kì vọng cho người dân Mỹ.

