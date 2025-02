Nhìn ảnh 3 con tin Israel, ông Trump cảnh báo sắp "mất kiên nhẫn"

Từ trái sang phải, Eli Sharabi, Or Levy và Ohad Ben Ami, trước và sau khi bị Hamas bắt giữ (ảnh: AFP)

Ông Trump cho biết 3 con tin người Israel được Hamas trả tự do hôm 8/2 (Ohad Ben Ami, Eli Sharabi và Or Levy) trông gầy gò và yếu ớt hệt như các nạn nhân người Do Thái dưới thời Đức quốc xã.

“Họ trông giống như những người vừa sống sót sau một cuộc thảm sát. Tình trạng của họ thật kinh khủng. Họ quá gầy. Và tôi không biết chúng ta có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa”, Times of Israel hôm 10/2 dẫn lời ông Trump.

“Nhìn các con tin như thể họ không được cho ăn một bữa nào suốt cả tháng. Trước đó họ vẫn khỏe mạnh. Vậy mà hôm nay, nhìn mà xem, họ như đã già đi 25 tuổi”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump cho biết, Israel và Hamas đang thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và theo đó, Hamas phải thả “dần dần” con tin. Tuy nhiên, những con tin người Israel “đang ở trong tình trạng thực sự tồi tệ”.

“Họ bị đối xử tàn bạo, khủng khiếp. Ai có thể chịu đựng được điều đó?”, ông Trump nói.

“Các bạn biết đấy, rồi đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ mất hết kiên nhẫn”, ông Trump cảnh báo.

Hôm 8/2, Hamas trả tự do cho 3 con tin người Israel là Ohad Ben Ami, Eli Sharabi và Or Levy. Cả 3 người đều trong tình trạng gầy gò và có vẻ khá yếu ớt trước khi được đưa về Israel.

Giới chức Israel đã cáo buộc Hamas ngược đãi các con tin và cho rằng đó là “tội ác”.

Hamas chưa lên tiếng về các cáo buộc này.

Ông Trump trên Không lực Một (ảnh: New York Times)

Theo Times of Israel, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel với Hamas đang có nguy cơ đổ vỡ do căng thẳng gia tăng giữa các bên, trong khi 76 con tin người Israel vẫn còn bị giam giữ ở Dải Gaza.

Vài ngày gần đây, ông Trump liên tục kêu gọi di dời người Palestine khỏi Dải Gaza và Mỹ có thể “tiếp quản” hay “mua lại” vùng đất này.

Hôm 10/2, thủ lĩnh Hamas ở Dải Gaza, Khalil al-Hayya, tuyên bố, tất cả kế hoạch của ông Trump đối với Dải Gaza sẽ “thất bại”.

“Chúng tôi sẽ phá hủy chúng như cách chúng tôi đã làm với các kế hoạch trước đó, Khalil al-Hayya nói trong một sự kiện ở Tehran (thủ đô Iran).