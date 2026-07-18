Chiêu trò "moi" tiền người dân tại phòng khám "chui" ở Hải Phòng

Người dân "tố" nhiều cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền “chui”

Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều cơ sở mang tên phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền tại Hải Phòng và Quảng Ninh hoạt động không phép.

Các đơn vị này tổ chức khám chữa bệnh với giá cao cùng loạt chiêu trò lôi kéo, "moi" tiền người bệnh.

Thông tin cho thấy, các cơ sở hoạt động "chui" này quảng cáo điều trị dứt điểm các bệnh lý xương khớp, đau vai gáy, thoái hóa cột sống… bằng công nghệ hiện đại, liệu trình ngắn ngày.

Người dân cho biết, cơ sở mang tên “Phòng chẩn trị y học cổ truyền Harbour An Nhân” tại Hải Phòng hoạt động không phép.

Ngay cạnh đó, Phòng khám Y học cổ truyền HP Clinic” cũng chưa có giấy phép hoạt động.

Thế nhưng khi người dân phát hiện vi phạm và tố cáo, không ít địa điểm nhanh chóng đóng cửa, tạm dừng hoạt động, thậm chí "biến mất".

Từ những thông tin trên, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tại Hải Phòng, người dân cho biết, trong khu đô thị có địa chỉ tại số 3 Lê Lai (phường Ngô Quyền) xuất hiện hai cơ sở không phép. Một là "Phòng chẩn trị y học cổ truyền Harbour An Nhân”, hai là “Phòng khám Y học cổ truyền HP Clinic".

Trên mạng xã hội, từ cuối năm 2025, "Harbour An Nhân" được giới thiệu là nơi trị dứt điểm đau mỏi cổ vai gáy, thoát vị… nhờ sử dụng công nghệ độc quyền, được FDA Hoa Kỳ chứng nhận… cùng thông điệp điều trị hiệu quả, nhanh, liệu trình ngắn.

Đầu tháng 7/2026, trong vai người có nhu cầu điều trị xương khớp, chúng tôi nhiều lần đến “Phòng chẩn trị y học cổ truyền Harbour An Nhân”.

Ngay khi PV vào cửa, nhân viên tỏ ra dè dặt khi người bệnh chưa đặt lịch trước. Sau nhiều câu hỏi truy vấn ban đầu, một nhân viên lễ tân cho biết, sẽ có trợ lý bác sĩ làm việc, ghi nhận và tư vấn trước. Rồi chờ bác sĩ sau.

Tại đây, PV cũng ghi nhận nhiều đợt bệnh nhân đang đợi khám.

Người dân Hải Phòng phản ánh, tại địa chỉ 74 Cát Cụt (Hải Phòng), cơ sở có tên Healthcare ICC hoạt động trái phép suốt thời gian dài. Hiện địa chỉ này đã đóng cửa. Theo tìm hiểu, tháng 4/2026, Sở Y tế Hải Phòng đã xử phạt cơ sở này 35 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

Healthcare ICC tại 74 Cát Cụt.

Bát nháo khám chữa bệnh không phép

Theo hướng dẫn, chúng tôi được mời lên tầng 4. Tại đây, một người phụ nữ, không đeo biển tên, không thể hiện chức danh hay chuyên môn. Người này như lời giới thiệu trước đó là trợ lý bác sĩ.

Theo tìm hiểu, người phụ nữ này tên Ch. và không phải "trợ lý bác sĩ" mà chỉ là nhân viên "SEO" của công ty.

Chỉ sau vài câu hỏi, Ch. đã nhận định phóng viên "có khả năng bị bó cơ", đồng thời liên tục giới thiệu các gói điều trị. Theo lời tư vấn, gói cơ bản có giá 500 nghìn đồng/lần. Nếu sử dụng thêm nhiều loại máy hỗ trợ, chi phí tăng lên 2,5 triệu đồng cho một buổi điều trị. Tổng chi phí từ 10 - 15 triệu đồng cho một liệu trình.

Ít phút sau, một người đàn ông khoác áo blouse, không biển tên, vào kiểm tra triệu chứng, nắn bóp, sau đó kết luận rằng "đau lưng cấp", phải chạy máy, giãn cơ. Tìm hiểu của PV, người đàn ông này tên Bùi Văn Thái.

Người đàn ông tên Thái giới thiệu là bác sĩ phụ trách chuyên môn tại phòng khám không phép.

Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, Ch. thu tiền cho buổi điều trị giãn cơ.

Ngay sau đó, một nhân viên khác đưa phóng viên xuống tầng 3. Tại đây bố trí nhiều loại máy khác nhau.

Điều khiến chúng tôi băn khoăn là trong khi nhân viên liên tục giới thiệu đây là các thiết bị hiện đại phục vụ điều trị thì thực tế một số máy lại được dán giấy, ghi rõ "máy hỏng". Dù vậy, những lời quảng bá về công nghệ, hiệu quả điều trị và khả năng chẩn đoán vẫn được nhân viên nhắc đi nhắc lại nhằm thuyết phục người bệnh sử dụng các gói dịch vụ có giá cao hơn.

Nhân viên này sử dụng một thiết bị được giới thiệu là máy điện xung.

Trong lúc điều trị, một bệnh nhân khác được đưa vào phòng và cho biết đã đóng khoảng 15 triệu đồng để điều trị tại cơ sở này.

PV Dân Việt ghi nhận việc khám, chữa bệnh trái phép tại Phòng chẩn trị y học cổ truyền Harbour An Nhân.

Đáng chú ý, nhân viên tiếp tục giới thiệu cơ sở có máy "chụp một lần là biết mức độ thoái hóa, xác định kết quả và hướng điều trị”, nhưng phải chờ một chút vì “máy đang từ Hà Nội về”.

Buổi điều trị sau đó phải dừng lại do cơ sở thông báo mất điện.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trong nhiều lần khám khác nhau, hầu hết người bệnh được bác sĩ tên Thái khám. Sau đó, việc chạy máy sẽ có nhân viên kỹ thuật xử lý.

Phóng viên cũng ghi nhận tình trạng khám chữa bệnh tại Phòng khám Y học cổ truyền HP Clinic cách đó chỉ vài bước chân.

Dấu hiệu sai phạm của của cơ sở “chui”

Sau khi hoàn tất quá trình ghi nhận, PV đã liên hệ, làm việc trực tiếp tại Phòng chẩn trị y học cổ truyền Harbour An Nhân. Chúng tôi được Bác sĩ Bùi Văn Thái trực tiếp trao đổi.

Ông Thái cho biết mình là người phụ trách chuyên môn chính. Còn Giám đốc Công ty là một người khác tên D.

Khi được hỏi về giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, ông Thái xác nhận hồ sơ đã được nộp nhưng đến thời điểm làm việc vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Ông Thái cho biết cơ sở hiện "đang chạy thử". Thế nhưng ghi nhận của PV, địa điểm này đã “chạy thử” suốt thời gian dài.

Về việc vẫn tiếp nhận người bệnh, khám, chỉ định điều trị và thu tiền trong khi chưa được cấp giấy phép hoạt động, vị bác sĩ khẳng định: “Cơ sở đang hoạt động chưa đúng”.

Nhân viên Seo tên Ch. được giới thiệu là "trợ lý bác sĩ". Người này chẩn đoán PV bị bó cơ.

Bên cạnh đó, cơ sở này sử dụng nhân viên "SEO" để chẩn đoán, thu tiền và tư vấn dịch vụ.Cụ thể, người phụ nữ tên Ch. nhận định bệnh và tư vấn các gói điều trị, ông Thái khẳng định là nhân viên "SEO". Đồng thời, ông thừa nhận tại cơ sở này, nhiều nhân sự không thuộc phạm vi quản lý của ông.

Bản thân vị bác sĩ cũng không nắm rõ việc phân công công việc từng người.

Việc tư vấn điều trị cũng có dấu hiệu "gian dối". Cụ thể, đối với việc nhân viên giới thiệu có máy chẩn đoán mức độ thoái hóa xương khớp, cũng như tình trạng điều trị, ông Thái cho rằng thông tin đó là không chính xác.

Về nhân viên chạy máy cho PV, ông Thái cũng cho biết không nắm rõ người này có đủ giấy tờ, hay chứng chỉ để sử dụng máy hay không?!

“Nếu nhân viên tư vấn như thế tôi sẽ kiểm tra lại. Nhưng nói với khách, người bệnh như vậy là hoàn toàn sai”, vị bác sĩ khẳng định.

Liên quan đến các thiết bị được sử dụng trong quá trình điều trị, ông Thái cho biết trong y học cổ truyền không sử dụng một số loại máy mà phóng viên ghi nhận. Đồng thời khẳng định bản thân không trực tiếp vận hành các thiết bị này.

Nữ nhân viên này tư vấn cho PV sẽ có máy "chụp một lần là biết mức độ thoái hóa, xác định luôn hiệu quả sau quá trình điều trị”, nhưng phải chờ một chút vì “máy đang từ Hà Nội về”. Ông Thái cho rằng thông tin này là không chính xác.

“Người có chuyên môn, có chứng chỉ thì mới được vận hành một số thiết bị, máy móc, chứ không phải ai sử dụng”, ông Thái nói.

PV tiếp tục hỏi về hồ sơ bác sĩ, kỹ thuật viên, vị bác sĩ thông tin, việc này mình không nắm được, phải là Ban lãnh đạo Công ty điều hành.

Đáng chú ý, mặc dù xác nhận là người phụ trách chuyên môn, ông Thái nhiều lần cho biết không nắm rõ hoạt động của các bộ phận khác cũng như nhân viên, thiết bị và hoạt động chuyên môn tại cơ sở.

Ít phút sau, một người đàn ông tên Lê Đình Đạo giới thiệu là nhân viên kỹ thuật. Đạo cho biết, bản thân được Giám đốc D. ủy quyền trả lời.

Ông Đạo cũng thừa nhận phòng khám chưa có giấy phép hoạt động. Người này cũng cho biết, máy móc sử dụng trong cơ sở chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

PV ghi nhận máy vừa sử dụng nhưng được ghi dòng chữ máy hỏng.

PV hỏi một số loại máy được giới thiệu có chức năng “thần kỳ” như lời giới thiệu, Đạo cho biết, đó chỉ là đèn chiếu sáng, làm nóng…

Liên quan đến việc này, PV Dân Việt đã liên hệ với UBND phường Ngô Quyền để làm việc. Đơn vị này cho biết, mới đây, Sở Y tế Hải Phòng có yêu cầu phối hợp kiểm tra nhiều cơ sở liên quan.Trả lời PV Dân Việt, ông Đinh Duy Hưng - Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân (Sở Y tế Hải Phòng) xác nhận, Phòng chẩn trị y học cổ truyền Harbour An và “Phòng khám Y học cổ truyền HP Clinic” đều chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.