Nga lên tiếng về ‘hội nghị thượng đỉnh lịch sử’ Putin - Trump - Tập Cận Bình

Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 18 - 19/11 tới.

Trong cuộc trao đổi với hãng tin Vesti của Nga hôm 21/10, ông Ushakov tuyên bố Bắc Kinh đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên của các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc.

“Mọi bên đều sẵn sàng, nhưng phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, đều phụ thuộc vào phía Trung Quốc, nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh”, ông Ushakov nói.

(Từ trái qua phải) Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: ANSA

Theo Điện Kremlin, khả năng về một cuộc gặp 3 bên cũng đã được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg hôm 21/10. Ông Ushakov mô tả hội nghị thượng đỉnh đề xuất này là sự kiện có tiềm năng “mang tính lịch sử”, đồng thời lưu ý đây sẽ là lần đầu tiên 3 nhà lãnh đạo của Nga, Mỹ và Trung Quốc gặp gỡ theo hình thức như vậy.

Lần gần đây nhất ông Putin và ông Trump tiếp xúc trực tiếp là tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, Alaska vào tháng 8/2025. Kể từ đó, hai bên vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại, với cuộc trao đổi gần nhất diễn ra vào ngày 9/10.

Ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng thường xuyên có các cuộc đối thoại, bao gồm cả cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bishkek vào tháng 8. Trước đó, hai nguyên thủ đã gặp nhau tại Bắc Kinh vào tháng 5 trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga.

Trong năm nay, ông Trump và ông Tập đã có 2 cuộc gặp, lần đầu tại Bắc Kinh vào tháng 5 và lần thứ hai tại Nhà Trắng vào tháng 9.

Trước đó, ông Trump từng bày tỏ sự cởi mở đối với một cuộc gặp 3 bên, gợi ý rằng vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân có thể là một trong những nội dung được thảo luận.

Khi được hỏi liệu hội nghị thượng đỉnh như vậy có thể góp phần vào các nỗ lực hòa bình trong cuộc xung đột Nga - Ukraine hay không, trợ lý Điện Kremlin cho rằng một cuộc gặp duy nhất là chưa đủ. “Ngay cả khi cuộc gặp kéo dài một, 2 hay 5 giờ thì cũng không thể giải quyết được tất cả các vấn đề”, ông Ushakov nhận định.

Về câu hỏi liệu hội nghị thượng đỉnh 3 bên có thể được xem là “Yalta mới” hay không (ám chỉ hội nghị thượng đỉnh Yalta năm 1945, quy tụ nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill để thảo luận về các giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai cùng trật tự quốc tế thời hậu chiến), ông Ushakov đáp: “Tôi nghĩ rằng nếu cuộc gặp thực sự diễn ra, nó sẽ tạo ra một làn sóng bình luận và đánh giá mạnh mẽ”.