Nhà Trắng ra mắt 'Trump TV': Đó là gì?

Nhà Trắng ra mắt 'Trump TV'.

Nhà Trắng đã khởi động một kênh phát trực tiếp 24/7 mang tên “TRUMP TV: The Essentials Station”, phát sóng các bài phát biểu của tổng thống, các thông báo và những điểm nổi bật được chọn lọc từ chính quyền trong bối cảnh tranh chấp leo thang với một số tổ chức truyền thông lớn của Mỹ.

Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu lúc 7 giờ tối theo giờ ET vào thứ Hai trên kênh YouTube chính thức của Nhà Trắng. Thay vì một mạng truyền hình mới hoặc dịch vụ phát trực tuyến độc lập, Trump TV về cơ bản là một chương trình phát sóng liên tục trên YouTube, tổng hợp các đoạn phim hiện có và mới của chính quyền.

Phần mô tả chính thức hứa hẹn sẽ phát sóng những “khoảnh khắc quan trọng nhất” của chính quyền , cùng với các video hàng đầu, những phát biểu nổi bật và các điểm nhấn khác. Luồng phát sóng hoạt động liên tục 24/7 và được cập nhật theo thời gian thực. Buổi phát sóng mở đầu bằng đoạn ghi âm bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại Mount Rushmore nhân kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ.

Bạn có thể xem Trump TV miễn phí thông qua kênh YouTube chính thức của Nhà Trắng. Nội dung tương tự cũng được nhúng trên trang web của Nhà Trắng. Không cần đăng ký riêng, nhà cung cấp truyền hình hay ứng dụng chuyên dụng nào.

Tại sao lại là bây giờ?

Sáng kiến ​​này được đưa ra vài ngày sau khi ông Trump cấm các phóng viên và nhiếp ảnh gia của CNN, Politico và MS NOW vào khuôn viên Nhà Trắng, cáo buộc các hãng truyền thông này liên tục đăng tải "tin giả".

CNN, Politico và MS NOW đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang hôm thứ Hai nhằm lật ngược các hạn chế này. Các hãng truyền thông này cho rằng lệnh cấm này là hành động trả đũa vi hiến đối với việc đưa tin chỉ trích và phân biệt đối xử về quan điểm, đồng thời lập luận rằng giấy phép hoạt động của họ đã bị thu hồi mà không có thông báo hoặc thủ tục pháp lý thích đáng.

Truyền thông Mỹ đã phản ứng như thế nào?

Vụ tranh chấp đã dẫn đến một sự thể hiện tinh thần đoàn kết hiếm thấy giữa các đài truyền hình lớn. Sau khi CNN bị ngăn cản thực hiện nhiệm vụ theo lịch trình với tư cách là đài truyền hình đưa tin chung về Nhà Trắng, ABC, CBS, Fox News và NBC đã tạm ngừng tham gia vào việc đưa tin truyền hình chung.

Các đài truyền hình cho rằng công chúng có “lợi ích thiết yếu” trong việc tiếp nhận thông tin độc lập về chính phủ và lập luận rằng chính quyền không nên hạn chế các tổ chức tin tức chỉ vì họ phản đối cách đưa tin của các tổ chức này.

Chuyện gì đã xảy ra khi không có nhóm bình luận viên truyền hình?

Theo hệ thống hợp tác này, các đài truyền hình sẽ luân phiên cung cấp đội ngũ quay phim, micro và tín hiệu chung từ các sự kiện của tổng thống để các đài truyền hình khác có thể sử dụng.

Ảnh hưởng của việc tạm ngừng hoạt động nhóm phóng viên truyền hình đã thể hiện rõ ngay lập tức trong buổi lễ khánh thành sân trực thăng mới của tổng thống hôm thứ Hai. Người xem truyền hình trực tiếp có thể thấy ông Trump phát biểu nhưng không thể nghe rõ lời ông nói vì thiếu micro thu âm của nhóm phóng viên truyền hình.

Việc đưa tin từ báo chí, đài phát thanh và các hãng thông tấn vẫn tiếp tục, trong khi một số tổ chức cũng tạm ngừng cung cấp hình ảnh và các thông tin trực quan khác.

Chính quyền đã phản hồi như thế nào?

Trên Truth Social, ông Trump đã đáp trả bằng cách tiếp tục chỉ trích các tổ chức này và ám chỉ rằng chính quyền của ông sẽ kháng cáo nếu phán quyết không thuận lợi.

Chính quyền đã bảo vệ các hạn chế này, lập luận rằng mặc dù Tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền xuất bản của giới truyền thông, nhưng nó không đảm bảo thẻ báo chí thường trực, chỗ ngồi trong phòng họp báo hoặc vị trí trong nhóm phóng viên được phép đưa tin.