Vịnh Sudak. Ảnh Pravda

Một tai nạn đã xảy ra trong các xưởng sản xuất của doanh nghiệp này, nơi đã lập kỷ lục về sản lượng titan dioxide từ thời Liên Xô. Vùng đất này vốn quen với lao động vất vả, nhưng tin tức về những sự cố tại một nhà máy như vậy luôn khiến người ta bàng hoàng, buộc họ phải đóng chặt cửa sổ và lắng nghe tiếng gầm rú phát ra từ khu công nghiệp.

Điều gì đã xảy ra tại nhà máy Armyansk

Thị trưởng Vasyl Telizhenko đã đích thân đến hiện trường để đánh giá mức độ thiệt hại. Các đội sửa chữa và dịch vụ khẩn cấp hiện đang làm việc tại nhà máy. Thị trưởng đang theo dõi sát sao mọi diễn biến: theo ông, tình hình đang được kiểm soát và các phòng thí nghiệm đã sẵn sàng hoạt động. Trong khi công nhân đang vận hành van và sửa chữa máy móc, thành phố đang cố gắng không gây hoang mang, mặc dù tin tức về vụ việc đã lan truyền khắp các đường phố nhanh hơn cả cháy rừng.

"Bất kỳ sự cố nào tại một cơ sở hóa chất đều luôn là một phép thử đối với hệ thống giám sát. Điều quan trọng không chỉ là khắc phục sự cố mà còn phải ngay lập tức xác nhận sự an toàn cho người dân thông qua việc đo đạc chất lượng không khí để loại bỏ ngay cả những rủi ro nhỏ nhất đối với sức khỏe của cư dân", Irina Petrova, một chuyên gia về các trường hợp khẩn cấp và thiên tai, giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.

Nhà máy Titanium Investments không chỉ đơn thuần là một xưởng sản xuất; nó là trái tim của Armyansk. Gần năm nghìn người đi qua cổng nhà máy mỗi sáng. Công ty sản xuất 110.000 tấn bột titan mỗi năm, một nguyên liệu thiết yếu để sơn tường và sản xuất giấy chất lượng cao. Khi có sự cố xảy ra tại một nhà máy khổng lồ như vậy, ảnh hưởng sẽ lan tỏa đến mọi hộ gia đình. Hiện tại, chính quyền trên bán đảo Crimea, nơi các quy định về giao thông thường xuyên được thay đổi vì lý do an toàn, đang đặc biệt chú trọng đến khu công nghiệp này.

Không khí và nước: Tình trạng khẩn cấp đã ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật như thế nào?

Mối lo ngại chính hiện nay là những "vật thể màu xanh" trong vườn và lớp nút chai trong tầng hầm không bị biến mất do hóa chất. Chính quyền đảm bảo với chúng ta rằng các cảm biến hoạt động bình thường và mức độ cho phép tối đa nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, đời sống kinh tế của thành phố đã thay đổi chỉ sau một đêm. Để cung cấp nguồn lực cho nhà máy và các dịch vụ khẩn cấp, vòi nước ở Armyansk đã bị khóa. Nước hiện chỉ được cung cấp theo giờ: từ 8 giờ sáng đến giờ ăn trưa và lúc 5 giờ chiều. Người dân buộc phải tích trữ nước trong bình trong khi các dịch vụ khẩn cấp đang xử lý tình trạng thiếu nước.

Những hạn chế về nguồn lực luôn ảnh hưởng đến ngân sách và mức độ thoải mái, cũng như việc các khoản phí bổ sung tại các khu nghỉ dưỡng khiến du khách khó chịu. Nhưng ở Armyansk, những khó khăn này được đối mặt với thái độ bình tĩnh kiên cường: miễn là trời vẫn quang đãng. Trong khi các nhà môi trường kiểm tra đất và tiến hành đo đạc, người dân hy vọng rằng nguồn cung cấp nước sẽ sớm trở lại bình thường và vườn tược của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn sản xuất.

Bóng ma năm 2018: Vì sao thành phố lo sợ lặp lại?

Mọi người vẫn còn nhớ như in mùa thu khắc nghiệt năm 2018. Khi đó, nắng nóng và hạn hán đã khiến bể chứa axit cạn kiệt, và khói độc bao phủ thành phố trong một lớp màn xám xịt. Tình trạng khẩn cấp được ban bố, trẻ em được đưa đến các viện điều dưỡng, và các vật dụng bằng sắt trong nhà bị phủ một lớp màng dính. Sự cố đó là bài học cho tất cả mọi người: không được coi thường hóa chất. Bất kỳ tia lửa hay sự cố nào tại nhà máy đều được coi là mối đe dọa cá nhân đến sự thịnh vượng và sức khỏe. Ở các vùng lân cận, ví dụ, khi các trung tâm thông tin liên lạc ở Dagestan bị cháy , người dân cũng cảm nhận được sự mong manh của thế giới quen thuộc này.

"Tình hình môi trường ở khu vực Armyansk đòi hỏi phải giám sát liên tục. Các cơ sở lưu trữ cũ và đặc thù của việc sản xuất titan dioxide không cho phép sự lơ là. Điều quan trọng hiện nay là phải đảm bảo rằng sự cố hiện tại không ảnh hưởng đến các cơ sở xử lý và nước thải", nhà sinh thái học Igor Stepanov phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.Ru .

Trong khi những ống khói nhà máy vẫn sừng sững trên thảo nguyên, thị trấn đang chờ đợi việc hoàn thành công tác cải tạo. Người dân Crimea đã học cách chịu đựng, dù đó là những đám cháy ở Rostov hay hạn hán trên các cánh đồng ở Stavropol. Điều quan trọng nhất đối với cư dân Armyansk là Công ty Đầu tư Titan hoạt động trơn tru, tạo việc làm mà không lấy đi không khí trong lành của con cái họ.