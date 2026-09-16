Nghị sĩ Cộng hòa đề nghị luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vì chiến tranh Iran

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie của bang Kentucky, người công khai phản đối chiến tranh với Iran, cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pít Hegseth đã tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran trong hơn 90 ngày mà không có sự cho phép của Quốc hội, qua đó đã vi phạm Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh năm 1973. Ông Thomas Massie tuyên bố sẽ sử dụng thủ tục tại Hạ viện để buộc cơ quan này bỏ phiếu về việc luận tội ông Pít Hegseth.

Ông Pete Hegseth. Ảnh: NBC

Động thái diễn ra trong bối cảnh thẩm quyền tiến hành chiến tranh của chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây tranh luận tại Quốc hội. Hồi tháng 6, cả Hạ viện và Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một nghị quyết liên quan tới quyền chiến tranh, trong khi chính quyền của Tổng thống Trăm khi đó lập luận Mỹ không tham gia các hoạt động được coi là “hoạt động thù địch” theo Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh.

Phản ứng tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche khẳng định ông Hegseth đang làm tốt công việc và tuân thủ luật pháp. Ông Tốt Blanche cho biết, Bộ Tư pháp tham gia vào quá trình bảo đảm các hoạt động của chính quyền phù hợp với luật pháp.