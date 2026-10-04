Mỹ bị Trung Quốc giành mất ảnh hưởng ở ngay sân sau của Washington

Kết quả khảo sát Latinobarómetro 2026 công bố ngày 2/10 cho thấy, Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ về mức độ ảnh hưởng tích cực tại Mỹ Latinh kể từ khi cuộc khảo sát thường niên này bắt đầu vào năm 1995.

Theo một cuộc thăm dò lớn được thực hiện tại 17 quốc gia Mỹ Latinh, ảnh hưởng của Trung Quốc ở Mỹ Latinh hiện được nhìn nhận tích cực hơn so với ảnh hưởng của Mỹ. (Brendan SMIALOWSKI).

Theo khảo sát, 57% người dân Mỹ Latinh cho rằng Mỹ có ảnh hưởng tích cực, giảm từ mức 60% vào năm 2020.

Trong khi đó, 65% người được hỏi đánh giá ảnh hưởng của Trung Quốc là tích cực, tăng mạnh so với mức 48% cách đây 6 năm.

Costa Rica và Cộng hòa Dominica là hai quốc gia duy nhất trong khu vực nơi ảnh hưởng của Mỹ được đánh giá tích cực hơn Trung Quốc.

Báo cáo cho rằng sự thay đổi này một phần xuất phát từ sự “gần như hoàn toàn vắng bóng” của Washington tại khu vực trong hai thập kỷ sau cuộc chiến Iraq năm 2003.

“Trong thời gian đó, Mỹ Latinh đã xích lại gần các cường quốc khác, như Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Nhật Bản”, Marta Lagos, Giám đốc Latinobarómetro, nói với AFP.

Theo bà Lagos, Trung Quốc đã giành được thiện cảm của người dân Mỹ Latinh nhờ tạo điều kiện để họ tiếp cận các mặt hàng nhập khẩu với giá rẻ hơn.

“Khoảng trống mà Trung Quốc lấp đầy trước hết là khoảng trống trong túi tiền của người dân”, bà nói.

Mức độ ưa chuộng Mỹ cũng giảm

Xu hướng giảm thiện cảm với Mỹ diễn ra khi nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của Donald Trump mới đi qua gần một nửa. Trong nhiệm kỳ này, ông Trump công khai thúc đẩy tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Mỹ tại Mỹ Latinh, trong khuôn khổ điều mà ông gọi là “Học thuyết Donroe”.

Tuy nhiên, xét về mức độ yêu thích quốc gia, Mỹ vẫn được đánh giá cao hơn Trung Quốc. 63% người được hỏi cho biết có thiện cảm với Mỹ, so với 58% dành cho Trung Quốc.

Dù vậy, tỷ lệ này đã giảm đáng kể so với năm 2024, khi Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden và 73% người được khảo sát có cái nhìn tích cực về Mỹ.

“Donroe Doctrine” là cách ghép tên Donald Trump với James Monroe, tổng thống thứ 5 của Mỹ, người hơn hai thế kỷ trước từng tuyên bố Mỹ Latinh thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ.

Nỗ lực khôi phục vị thế thống trị của Washington tại khu vực mà Mỹ gọi là “bán cầu của chúng ta” được thể hiện rõ vào tháng 1, khi Mỹ lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Khảo sát Latinobarómetro cho thấy, đa số người dân tại tất cả các quốc gia được khảo sát, ngoại trừ Argentina, ủng hộ việc ông Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ.

Tuy nhiên, chỉ 35% cho rằng sự việc mang lại lợi ích cho Venezuela, trong khi 28% cho rằng nó gây tổn hại cho quốc gia Nam Mỹ này.

Đáng chú ý, người dân Venezuela lại nằm trong nhóm đánh giá ảnh hưởng của Mỹ tích cực nhất.

Latinobarómetro, có trụ sở tại Chile, là tổ chức phi lợi nhuận chuyên khảo sát dư luận về nhiều vấn đề như dân chủ, kinh tế, an ninh và di cư.

Khảo sát Latinobarómetro 2026 dựa trên khoảng 19.200 cuộc phỏng vấn trực tiếp tại 17 quốc gia, được thực hiện từ ngày 7/5 đến 17/6, với sai số khoảng 1%.