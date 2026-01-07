Tổng thống Mỹ Trump lo nguy cơ bị luận tội lần 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 6/1. (Ảnh: AP)

Ông nói điều này để thúc giục các nghị sĩ trong đảng đoàn kết để thúc đẩy các chương trình hành động nhằm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay.

“Các vị phải thắng cuộc bầu cử giữa kỳ, bởi nếu chúng ta không thắng, họ sẽ tìm ra lý do để luận tội tôi. Tôi sẽ bị luận tội”, ông Trump phát biểu ngày 6/1, đúng dịp tròn 5 năm xảy ra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol.

Đây là sự thừa nhận hiếm hoi về mức độ dễ tổn thương về chính trị mà nhà lãnh đạo Mỹ đang đối mặt, trong bối cảnh đảng Dân chủ đang được tiếp thêm sinh lực nhờ hàng loạt chiến thắng trong các cuộc bầu cử ngoài chu kỳ, cũng như tâm lý lo lắng của cử tri về nền kinh tế Mỹ.

Cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 không chỉ như một cuộc trưng cầu ý dân về những điều mà Tổng thống Trump đã làm kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, mà còn là phép thử đối với di sản chính trị của ông.

Trong bài phát biểu tại Trung tâm Kennedy, ông Trump thừa nhận chương trình hành động của ông đã gây khó khăn cho việc tạo đồng thuận trong cử tri. Ông phàn nàn rằng người Mỹ chóng quên thành tích của ông về chống nhập cư trái phép, cho rằng báo chí ít chú ý đến nỗ lực gây sức ép để các công ty dược giảm giá thuốc.

Tổng thống Mỹ kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện tập trung thông điệp vào giá thuốc, vấn đề liên quan đến vận động viên chuyển giới thi đấu trong các giải thể thao nữ, và trấn áp tội phạm bạo lực. Ông cho rằng những chủ đề này có thể làm nổi bật sự khác biệt với đảng Dân chủ và huy động cử tri trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông cũng kêu gọi các nghị sĩ gác lại mâu thuẫn nội bộ và tập trung vào thông điệp kỷ luật mà ông tin là có thể giúp họ giành chiến thắng vào tháng 11.

Ông Trump cũng bảo vệ Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người đã chật vật với việc điều hành khối nghị sĩ bị chia rẽ về ý thức hệ và thường xuyên bị ông Trump can thiệp.

Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện đánh dấu sự kiện bạo loạn tại Đồi Capitol bằng phiên điều trần có sự tham gia của các nghị sĩ, cảnh sát Đồi Capitol và Pamela Hemphill - người tham gia vụ bạo loạn và sau đó từ chối lệnh ân xá của Tổng thống Trump.

“Khi tôi rời bỏ giáo phái MAGA và bắt đầu tự tìm hiểu về ngày 6/1, tôi biết những gì mình đã làm là sai. Khi ông Trump ân xá cho chúng tôi, tôi đã từ chối. Chấp nhận lệnh ân xá đó sẽ là nói dối về những gì đã xảy ra ngày 6/1. Tôi có tội”, bà Pamela Hemphill nói.

Đảng Cộng hòa đang tái tập trung vào chương trình hành động kinh tế của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nỗ lực này trở nên phức tạp sau khi nhà lãnh đạo Mỹ hạ lệnh điều lực lượng Mỹ tới Venezuela để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Chiến dịch này khiến nhiều người, bao gồm những người thuộc phe Cộng hòa, lo ngại rằng chủ nghĩa can thiệp sẽ ảnh hưởng đến chủ trương “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng chiến dịch sẽ giúp hạ giá năng lượng. “Có rất nhiều dầu để khoan”, ông nói.

Bài phát biểu của Tổng thống Trump kéo dài hơn 1 giờ, đề cập đến rất nhiều nội dung, từ những câu đùa về cố Tổng thống Franklin D. Roosevelt đến đoạn nói vui về việc Đệ nhất phu nhân Melania không thích ông làm những động tác nhảy múa.