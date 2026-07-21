Giám đốc FBI lên kế hoạch tới Nga

Theo Politico, dẫn lời một quan chức Mỹ, ông Patel dự kiến sẽ có mặt tại Moscow và St. Petersburg trong các ngày 14 và 15/10. Chuyến đi được cho là sẽ bao gồm các cuộc gặp với đại diện FSB.

Giám đốc FBI Kash Patel phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington (Mỹ). (Ảnh: Getty Images)

Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Nga đầu tiên của một Giám đốc FBI sau hơn một thập kỷ. Người tiền nhiệm gần nhất được biết đến từng đến Nga là Robert Mueller vào năm 2013.

Thông tin về chuyến thăm của ông Patel xuất hiện trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán giữa Nga và Ukraine tiếp tục rơi vào bế tắc. Tiến trình đối thoại trực tiếp được Tổng thống Donald Trump khởi động lại từ năm 2025 gần như không đạt thêm bước tiến nào trong những tháng gần đây, khi Washington phải tập trung nguồn lực cho cuộc xung đột ở Trung Đông.

Về phía Moscow, giới lãnh đạo Nga nhiều lần tuyên bố vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán. Đầu tháng, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng phương Tây chỉ "giả vờ muốn đàm phán" trong khi vẫn liên tục đưa ra các yêu cầu cứng rắn đối với Nga.

Ông Lavrov tuyên bố, Nga không còn tin vào những tuyên bố thiện chí từ phương Tây, đồng thời cho rằng sự kiên nhẫn và hy vọng của Moscow đối với tiến trình đàm phán đã cạn kiệt.

Các quan chức Nga cũng nhiều lần cáo buộc một số quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine đã làm suy yếu các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin hôm 4/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng đánh giá tích cực lập trường của nhà lãnh đạo Mỹ, cho rằng ông Trump sẵn sàng lắng nghe quan điểm của Nga về cuộc xung đột Ukraine.

Thông tin về chuyến công du dự kiến của Giám đốc FBI cũng được đưa ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vừa đổ vỡ sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm bản ghi nhớ ký ngày 17/6. Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.