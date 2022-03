Nga - Ukraine: Chiến sự vẫn dữ dội dù 2 bên đàm phán lần hai

Theo cập nhật của đài CNN đến cuối ngày 3-3 (giờ Việt Nam), lực lượng Nga đang bao vây và pháo kích dữ dội vào TP cảng Mariupol phía đông nam Ukraine.

Đây là TP lớn thứ hai ở tỉnh Donetsk và lớn thứ 10 của Ukraine, nằm giáp biển Azov, cũng là nơi đặt nhiều cơ sở hạ tầng công nghiệp quan trọng. Hội đồng TP Mariupol cáo buộc rằng lực lượng Nga pháo kích các cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu khiến địa phương này không có điện, nước và khí đốt để sưởi ấm, thiếu nhu yếu phẩm cung cấp cho dân.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chiếm được TP Kherson phía nam. Ông Ihor Kolykhaiev, Thị trưởng TP, thừa nhận Kherson đã thất thủ và cho biết các lực lượng Ukraine đã không còn ở trong TP, theo tờ The New York Times. Ông cũng cho biết một nhóm khoảng 10 sĩ quan vũ trang của Nga đã vào tòa thị chính TP. Các sĩ quan Nga thông báo rằng họ đang có kế hoạch thành lập một chính quyền mới tương tự ở hai khu vực ly khai Donetsk và Luhansk do Nga hậu thuẫn ở vùng Donbass.

Cũng ở phía nam, hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay đã phát hiện một nhóm tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đang di chuyển từ bán đảo Crimea về hướng TP Odessa. Theo lãnh đạo Hội đồng Công vụ tại Cơ quan quản lý nhà nước khu vực Odessa Serhiy Bratchuk, các đơn vị phòng thủ hiện đã sẵn sàng đối chọi với hỏa lực từ tàu chiến Nga.

Một thành viên lực lượng phòng vệ tự phát của TP Mariupol tuần tra quanh TP ngày 3-3. Ảnh: THE GUARDIAN

Trên mặt trận ngoại giao, phái đoàn ngoại giao hai nước đã có buổi tiếp xúc lần hai hôm 3-3, với nội dung tiếp nối những gì đã đạt được trong lần đàm phán lần thứ nhất diễn ra ở vùng Gomel của Belarus ngày 28-2. Cụ thể, Nga yêu cầu Ukraine phải chính thức tuyên bố không gia nhập các liên minh chống lại Nga và tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề này. Kiev cũng phải công nhận độc lập của hai vùng ly khai là Donetsk và Luhansk, cũng như từ bỏ yêu cầu Moscow phải trả lại bán đảo Crimea đã được sáp nhập vào Nga năm 2014. Về phía Ukraine, nước này chỉ yêu cầu Nga ký kết lệnh ngừng bắn và rút quân đội khỏi lãnh thổ của mình.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tự tin rằng các bên sẽ thống nhất giải pháp cho khủng hoảng hiện nay và nói yêu cầu của phía Nga là “tối thiểu”. Ông cũng cho biết thêm rằng Nga không thể cho phép Ukraine gây ra mối đe dọa đối với an ninh của mình.

