Nga tuyên bố mức độ hiệu quả của vaccine Sputnik V trước mọi biến thể Covid-19

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 10:00 AM (GMT+7)

Vaccine Sputnik V của Nga đã chứng minh hiệu quả ngăn ngừa mọi loại biến thể Covid-19 hiện nay, theo nghiên cứu mới được công bố.

Các nhà nghiên cứu Nga ngày 12.7 công bố mức độ hiệu quả của vaccine Sputnik V.

Do viện nghiên cứu Gamaleya phát triển, Sputnik V là vaccine đầu tiên được cấp phép sử dụng trên thế giới. Sau gần một năm, Sputnik V đã được 67 quốc gia trên thế giới sử dụng, theo RT.

Trong nghiên cứu mới nhất đăng tải trên tạp chí khoa học “Vaccine” hôm 12.7, Sputnik V cho “kết quả mạnh mẽ” trong việc ngăn ngừa nhiều loại biến thể Covid-19, bao gồm cả biến thể lây lan mạnh như Delta.

Dựa trên dữ liệu tiêm chủng ở Mexico, Argentina, Serbia, Bahrain, Hungary và nhiều quốc gia khác, các nhà nghiên cứu viện Gamaleya phát hiện vaccine Sputnik V vô hiệu hóa các triệu chứng ở người nhiễm biến thể Alpha, Beta, Gamma, Delta, cũng như các biến chủng khác ở Moscow.

Mức độ ngăn ngừa hiệu quả của vaccine Sputnik V với biến thể Beta và Delta có giảm đối với các biến thể khác, nhưng vẫn cao hơn nhiều loại vaccine hiện nay, các nhà nghiên cứu cho biết.

Không giống vaccine sử dụng công nghệ mRNA như Pfizer hay Moderna, Sputnik V sử dụng adenovirus, một dạng virus Corona bất hoạt.

Phương thức sản xuất vaccine này đã được thử nghiệm tích cực trong hơn 50 năm qua, với hơn 250 thử nghiệm lâm sàng trong 2 thập kỷ trở lại đây, viện Gamaleya cho biết.

Các vaccine sử dụng công nghệ này phải kể đến AstraZeneca và Johnson & Johnson. Tuy nhiên, Sputnik V sử dụng adenovirus riêng do viện Gamaleya phát triển.

Sputnik V hiện chưa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hay cơ quan quản lý châu Âu cấp phép sử dụng khẩn cấp vì các lý do như an toàn và mức độ hiệu quả.

Các tạp chí khoa học uy tín như The Lancet, Nature đều đăng các nghiên cứu cho thấy vaccine Sputnik V “an toàn và hiệu quả”, theo báo Nga RT.

