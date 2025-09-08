Nga tung lực lượng tinh nhuệ, quyết kiểm soát Pokrovsk sau mùa hè không đạt mục tiêu

Binh sĩ Nga chiến đấu trong xung đột ở Ukraine. Ảnh minh họa. Nguồn: AFP.

Theo tờ Euromaidan Press, các nguồn tin quân sự Ukraine cảnh báo khả năng Moscow sắp mở chiến dịch tấn công mới ở vùng Donetsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ ở Mỹ cũng đánh giá hoạt động quân sự của Nga đang gia tăng quanh các điểm nóng ở vùng Donetsk như thành phố Pokrovsk, thị trấn Dobropillia và hai thành phố Kramatorsk, Siversk.

Trung tá Oleksiy Belskyi thuộc lực lượng tác chiến Dnipro của Ukraine cho biết, Nga đang tập trung binh lực tại Donetsk, với điểm nóng giao tranh là mặt trận Pokrovsk. Sau khi không đạt mục tiêu kiểm soát Pokrovsk trong mùa hè vừa qua, Nga bắt đầu tung thêm các lực lượng tinh nhuệ, bổ sung vũ khí như máy bay không người lái (UAV) và xe bọc thép hạng nặng.

Theo tình báo Ukraine, các đơn vị lính thủy đánh bộ ưu tú nhất của Nga đã được điều tới mặt trận Pokrovsk. Thay vì sử dụng các nhóm trinh sát và phá hoại (DRG) để xâm nhập thành phố như trước, các đợt tấn công mới của Nga đã sử dụng bộ binh, được yểm trợ từ hỏa lực trên không.

Một số blogger quân sự Nga cho biết, giao tranh ở Pokrovsk đã bắt đầu chuyển sang cận chiến trong môi trường đô thị, trong đó hai bên giành giật từng căn nhà, góc phố. Diễn biến mới này xuất hiện sau một tháng Nga tìm cách đẩy mạnh bao vây nhưng bị Ukraine điều lực lượng tinh nhuệ phản công.

Bộ binh Nga được cho là đã tiến vào Pokrovsk, giành giật từng căn nhà với lực lượng phòng thủ Ukraine. Ảnh: Suriyak/X.

Hiện tại, bộ binh Nga tiến vào Pokrovsk qua khu vực Troyanda ở vùng ngoại ô phía tây nam. Các binh sĩ Nga được cho là đã nắm giữ một số tòa nhà ở trung tâm Pokrovsk. Hiện chưa rõ Ukraine có thể đẩy lùi đợt tấn công này của Nga hay không.

Phía Ukraine ước tính Nga đã điều 5–6 lữ đoàn thủy quân lục chiến, một trung đoàn xe tăng, một trung đoàn bộ binh và hai lữ đoàn súng trường cơ giới tới mặt trận Pokrovsk.

Đây là các lực lượng được Nga huy động từ tiền tuyến ở vùng Sumy và các lực lượng từng tham gia phòng thủ ở vùng Kursk.

Một số đơn vị khác của Nga như sư đoàn súng trường cơ giới số 70 được ghi nhận rời khu vực phòng thủ ở vùng Kherson để tới thành phố Bakhmut, có thể nhằm củng cố lực lượng Nga gần thành phố Kostyantynivka hoặc Siversk.